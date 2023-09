Sunak plaanib seada realistlikumaid kliimaeesmärke

Suurbritannia plaanib 2030. aastaks keelata uute bensiini- ja diiselautode müügi. Keelu eesmärk on vähendada õhureostust ja aidata kaasa Suurbritannia kliimaeesmärkide täitmisele. Sunak tahab seda keeldu viie aasta võrra edasi lükata.

Sunak plaanib tõenäoliselt ka teisi netonulli viimisega seotud meetmeid leevendada. Samuti lubas ta mitte kehtestada poliitikat, mis julgustaks inimesi muutma oma toitumisharjumusi, vahendas The Times.

London on varem lubanud kasvuhoonegaaside emissiooni 2050. aastaks netonulli viia. Selle kohustuse võttis endine peaminister Boris Johnson. Sunak kritiseeris eelmisi valitsusi ja ütles, et poliitikud pole olnud kliimapoliitikaga seotud kulutuste osas ausad.

"Ma tean, et inimesed on poliitikas pettunud ja tahavad tõelisi muutusi. Meie poliitiline süsteem premeerib lühiajaliste otsuste tegemist, mis hoiab meie riiki tagasi. Palju aastaid pole poliitikud olnud kulude suhtes ausad. Selle asemel on nad valinud lihtsama väljapääsu ning öelnud, et on kõik võimalik," ütles Sunak.

Sunak ütles teisipäeva õhtul, et tahab, et riik suudaks endiselt netonulli eesmärgini jõuda, kuid seda tehes tuleb olla ka realistlik.

"See realism ei tähenda ambitsioonidest loobumist või kohustuste hülgamist. Olen uhke, et Suurbritannia on kliimamuutuste osas maailmas juhtpositsioonil. Oleme pühendunud, et kasvuhoonegaaside emissioon jõuaks 2050. aastaks netonullini, kuid teeme seda paremini," lisas Sunak.

Sunaki plaan lükata sisepõlemismootoriga autode müümise keeld edasi aastani 2035 tekitab riigis erimeelsusi. Varem eeldati, et Sunak peab kinni 2030. aasta tähtajast. See tagas investeeringud akude tehnoloogiasse ja elektrisõidukitesse. Sunak sai ka tooride partei seast kriitikat.

"Kui ükskõik milline partei sellest tegevuskavast loobub, siis ei aita see ei majanduslikult ega ka valimiste seisukohalt," ütles tooride poliitik ja kliimatippkohtumise COP26 endine president Alok Sharma.

Küsitlused näitavad, et enamik tooride valijatest toetas 2019. aastal kasvuhoonegaaside emissiooni viimist netonullini. Suur osa valijatest on aga vastu sellistele meetmetele, mis toovad majapidamistele juurde uusi kulutusi.

Toorid suutsid hiljuti võita valimised Uxbridge'i ja South Ruislipi ringkonnas. Vaatlejate hinnangul oli tooride võit Uxbridge'is seotud Londoni linnapea Sadiq Khani kliimapoliitikaga. Leiborist Khan tahtis laiendada madala heitgaaside tsooni Londoni äärelinnadesse, kus asub ka Uxbridge. Selle tagajärjel otsustas Downing Street läbi vaadata ka oma rohelise poliitika programmi. Tooride juhtkond leidis, et netonulli saavutamiseks on vaja ka avalikkuse nõusolekut. Järgmisel aastal toimuvad Suurbritannias ka parlamendivalimised.