Trump lubas Brasiilia siseasjadesse mitte sekkuda

USA president Donald Trump ütles kolmapäeval, et jääb Brasiilia valimisjärgsetest segadustest kõrvale pärast seda, kui valimiskaotuse järel Ühendriikidesse põgenenud Flavio Bolsonaro kuulutas end Brasiilia presidendiks.

"Ma ei hakka seda kommenteerima, aga tean, et andsime talle loa riiki siseneda, seega eks me näe," vastas Trump ajakirjanikele, kui temalt küsiti parempoolse liitlase Bolsonaro avalduse kohta.

"Kuid ma ei kavatse sekkuda. See oli muidugi väga kummaline valimine. See on kindel," lisas Trump.

Pärast valimiskaotust ametisolevale Luiz Inácio Lula da Silvale Ühendriikidesse põgenenud Brasiilia senaator Bolsonaro teatas, et on Brasiilia tõeline president.

Bolsonaro mõistis sotsiaalmeedias ühtlasi hukka väidetava valimispettuse.

"Mina olen valitud president ja kurjategijad, kes Brasiilia valimised varastasid, kuuluvad türannia kehtestanud kuritegelikku organisatsiooni. Hakkan opositsiooni juhtima siit," sõnas senaator.

Bolsonaro saabus varem päeval eralennukiga Floridasse, millega trotsis kohtu määratud riigist lahkumise keeldu.

Pärast tema asukoha üle levinud spekulatsioone nähti 45-aastast meest väljumas lennukist Miami lähedal asuval Opa-Locka eralennuväljal. Poliitik oli sinna lennanud Argentina ja Ecuadori kaudu.