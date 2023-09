SÜKU arendamisega on praegu jõutud nii kaugele, et järgmisel kuul on linnal soov hakata koostama eskiisprojekti, mis valmib kevadeks. Detailplaneeringu eskiis peaks valmima aga selle aasta lõpuks. Linnavalitsuse plaanide järgi avab SÜKU külastajatele uksed kuue aasta pärast. Jane Saluorg jätkab.