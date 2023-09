Välisministeerium tellis 12 000 euro eest Delfilt taskuraadio saateid

""Välispoliitika kompassi" podcast on planeeritud kestma septembrist detsembrini, kokku 15 saadet. Saatesarja maksumus on 12 000 eurot," ütles välisministeeriumi avalike suhete osakonna peadirektor Mihkel Tamm.

Tema sõnul on podcast'ide seerial mitu eesmärki. "Pakkuda läbi välisministeeriumi ekspertide ja kõneisikute sissevaadet aktuaalsetesse välispoliitika teemadesse, rääkida meedias Eesti välispoliitikale olulistest tuumteemadest ning neid kodanikele selgitada ja lähemale tuua, olla välispoliitika suundumuste kujunemise selgitajaks," sõnas Tamm.

"Samas on see ka võimalus välispoliitikat laiemalt tutvustada, populariseerida ning kasvatada teadlikkust, mis toetab kodanike seisukohtade kujunemist Eesti välis- ja julgeolekupoliitika kohta. Ehk lühidalt – saatesari võimaldab rääkida, mis ja miks maailmas toimub ning kuidas Eesti välispoliitika sellega suhestub," lisas ta.

Ta märkis, et varem on sama eelarverea pealt tehtud teledokumentaali "Tagalas", mille puhul oli leping tehtud Eesti Rahvusringhäälinguga ning seda näidati Eesti Televisioonis.

"Seekordne otsus teha podcast'ide seeria lähtus soovist laiendada valikuid ning proovida ka teisi kaasaegsed ning populaarseid meediume. Seni eetrisse jõudnud episoodide edu on numbrites veel keeruline mõõta, kuid tunnetuslikult ning esialgse tagasiside pealt öeldes on saated olnud huvitavad ning harivad," lisas Tamm.

Tamm rõhutas ka, et podcast'ide paigutus just Delfi Tasku keskkonda ei ole kuidagi seotud tema varasema seotusega Delfi Meediaga (Tamm oli enne ministeeriumisse siirdumist samasse gruppi kuuluva ajalehe Eesti Päevaleht uudistetoimetuse juhataja - toim.).

"Saatesarja avaldamiseks küsisime hinnapakkumist nii Delfilt kui ka Postimehelt, kes on ainsad podcast'ide platvormide pakkujad Eestis, ning Delfi osutuks valituks, sest Postimees ei koostanud pakkumist," sõnas Tamm.

Sarnaselt välisministeeriumiga tellivad Delfilt podcast'i-teenust ka näiteks Eesti kohtud.