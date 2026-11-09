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ERR USA-s: demokraadid hakkavad senatis Trumpi algatusi takistama

Välismaa
USA president Donald Trump.
USA president Donald Trump. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Välismaa

USA kongressi vahevalimistel said vabariiklased ränga kaotuse, mille järel on president Donald Trump asunud oma meeskonnas muudatusi tegema. Demokraadid saavutasid aga ajaloolisi võite isegi traditsioonilistes vabariiklaste osariikides. Valimistulemuste taga nähakse eelkõige rahulolematust majanduse ja kõrgete hindadega, kuid oma osa võis olla ka Iraani sõjal.

Sinine laine, mida demokraadid enne valimisi lootsid, kujunes oodatust veelgi suuremaks. USA kongressi vahevalimistel võitsid demokraadid enamuse nii esindajatekojas kui ka senatis. Võite saavutati isegi osariikides, mida on aastakümneid peetud vabariiklaste kindlateks tugipunktideks.

"Küsitlused eksisid. See polnud lihtsalt sinine laine, vaid tõeline tsunami. Esindajatekoja demokraadid on kontrolli tagasi võtnud," sõnas demokraatide juht esindajatekojas Hakeem Jeffries.

Demokraatidel on praeguseks kindlustatud vähemalt 54 kohta sajaliikmelises senatis. Ajaloolised võidud saavutati ka näiteks Texases, Kansases ja Lõuna-Carolinas. Esindajatekojas on demokraadid kindlustanud vähemalt 254 kohta. Mõned kohad on veel jagamisel, kuid ülekaalukas enamus on juba saavutatud.

Ka Alaskal, kus häälte lugemine veel jätkub, võib demokraate oodata üllatusvõit. Osariigi valijad näevad senistes valimistulemustes aga juba selget sõnumit president Trumpile.

"Ma arvan, et see on sõnum praegusele administratsioonile: inimesed on sellisest juhtimisstiilist väsinud. Põnev on see, et esimest korda on Alaska hääl neil valimistel tõeliselt oluline. Tavaliselt see nii ei ole," ütles Alaska valija Kathy.

"Seni süüdistati kõiges vabariiklasi. Nüüd saame meie süüdistada demokraate kõiges, mis valesti läheb. Kuidas teile selline mõte meeldib?" lausus vabariiklasest Alaska valija Richard.

Demokraatide edu taga oli suuresti rahulolematus kõrgete hindadega, mis kaks aastat tagasi aitas Trumpi Valgesse Majja tagasi. Nüüd pöördus sama rahulolematus tema erakonna vastu. Valijatele valmistasid enim muret toidu-, kütuse- ja eluasemekulud.

"Kõik on kallimaks läinud. Kütus, toit ja mitte ainult toit, vaid absoluutselt kõik. Inimesed ei saa seda enam endale lubada. Mulle ei meeldi, mida vabariiklased teevad. Minu meelest teevad nad kehva tööd," sõnas vabariiklaste valija Ohios Sheri.

Majanduslikku ebakindlust süvendasid ka Trumpi tollimaksud, mis pani demokraatide poole vaatama ka tööstuspiirkonnad.

"Meil on päris palju inimesi, kes on traditsiooniliselt olnud veendunud vabariiklased, aga nüüd on nad majanduse olukorrast tüdinenud. Seekord hääletavad nad demokraatide poolt," lausus demokraatide valija Ohios Morgan.

Valimistulemused näitasid, et Trumpi lojaalsest toetajaskonnast vabariiklaste võimul hoidmiseks ei piisanud. Demokraadid võitsid enda poole ka sõltumatuid ja presidendis pettunud valijaid.

Kuid majanduse kõrval mõjutas valimisi ka sõda Iraanis. Trump tunnistas, et sõjast tingitud kütusehindade tõus võis vabariiklaste kaotusele kaasa aidata.

"Ma arvan, et see vastab suuresti tõele, sest sõda tõstis lühiajaliselt veidi kütusehindu. Aga kui peaksin selle otsuse uuesti tegema, teeksin täpselt sama," ütles Trump.

Valimiskaotusele järgnenud päevadel toimusid muutused ka Valges Majas. Ametist lahkus Trumpi kauaaegne usaldusisik ja personaliülem Susie Wiles, kes aitas tal kaks aastat tagasi presidendivalimised võita. Trump eitas, et lahkumine oli seotud valimistulemustega. Uueks personaliülemaks sai karmi immigratsioonipoliitika üks peamisi kujundajaid Stephen Miller.

"Tahtsin lihtsalt muutust. Susie on teinud väga head, lausa suurepärast tööd. Aga ma lihtsalt tahtsin midagi muuta. Stephen on samuti olnud suurepärane. Mõnikord tuleb muutusi teha. Elus lihtsalt on nii," selgitas Trump.

Valimiskaotuse järel on küsimärgi alla sattunud ka kaitseminister Pete Hegsethi tulevik. Hegseth ise on aga kinnitanud, et jätkab senisel kursil.

Asepresident JD Vance on valimiskaotust tunnistanud ja viidanud Iraani sõja mõjule. Välisminister Marco Rubio on seevastu hoidunud sisepoliitilisi sündmusi kommenteerimast.

"Nagu te teate, ei ole ma enam valitud poliitik. Ma ei kommenteeri sisepoliitikat. Vabandust, et mu vastus pole kuigi põnev," sõnas Rubio.

Presidendi jaoks muutub olukord keerulisemaks jaanuaris, kui uus kongress tööle asub. Demokraatidel on siis võimalus Trumpi algatusi takistada ja administratsiooni tegevust uurida.

Senati demokraatide juht Chuck Schumer lubas, et senat ei allu enam presidendi tahtele.

"Kui Trump läheb vastuollu Ameerika rahva tahte või seadusega, algatame uurimisi, pöördume kohtusse ja seame talle kongressis kõikvõimalikke takistusi. Ajad, mil senat Trumpile kuulekalt allus, on läbi," lausus demokraatide juht senatis Chuck Schumer.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Välisilm"

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