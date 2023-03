92-aastane meediamagnaat Murdoch abiellub viiendat korda

Ajaleht New York Post teatas, et 92-aastane meediaärimees Rupert Murdoch on kihlatud ja abiellub viiendat korda. Kaheksa kuud tagasi lahutas Murdoch oma neljanda abielu, kui läks lahku endisest modellist Jerry Hallist.

Murdoch ütles Postile, et tema plaanitav abiellumine 66-aastase Ann Lesley Smithiga jääb tema viimaseks abieluks, vahendas Financial Times.

Murdochi perekonnale kuulub 39 protsenti News Corpi hääleõiguslikest aktsiatest ja 42 protsenti Fox Corpi hääleõiguslikest aktsiatest.

Meediafirmale Fox kuulub telekanal Fox News ja voogedastusfirma Tubi. News Corpi kontrolli alla kuulub mitu suurt ajalehte. News Corp on ajalehtede The Times, The Wall Street Journal ja The Sun omanikfirma.

Hiljuti esitas hääletamismasinate tootja Dominion Foxi vastu 1,6 miljardi dollari suuruse hagi. Dominion süüdistab Foxi laimamises, mis on seotud 2020. aasta USA presidendivalimiste kajastamisega. Kohtuprotsess algab järgmisel kuul.

Ann Lesley Smith oli varem abielus Chester Smithiga, kes oli hispaaniakeelse televõrgu Univision asutaja. Murdoch kohtus Smithiga septembris.

"Olen lesk. Nagu Rupert, oli ka minu abikaasa ärimees. Nii et ma räägin Ruperti keelt," ütles Smith.

Murdochil on esimesest kolmest abielust kuus last, tema poeg Lachlan on Foxi tegevjuht.