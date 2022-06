USA meedia: Rupert Murdoch ja Jerry Hall lahutavad abielu

Murdoch ja Hall abiellusid 2016. aastal Londoni kesklinnas asuvas mõisas.

Ajalehe New York Times andmetel on Murdochi ja Halli lahutus nende lähedaste jaoks suur üllatus. Times ja Washington Post viitasid anonüümsetele allikatele, kes teatasid nende lahkuminekust, vahendas BBC.

Murdoch on 91-aastane ja see oleks talle neljas lahutus. 65-aastane Hall oli varem abielus Rolling Stonesi liidri Mick Jaggeriga. Murdochi ja Halli esindajad pole lahutust veel kommenteerinud.

Murdochi meediaimpeeriumisse kuuluvad USA-s Fox News ja The Wall Street Journal. Suurbritannias kuulub Murdochile The Sun ja The Times.