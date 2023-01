Murdoch loobus oma meediafirmade liitmisest

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et miljardär Rupert Murdoch loobus oma esialgsest plaanist liita News Corp ja Fox Corp.

Murdoch tegi ettepaneku kahe firma taasühendamiseks sügisel. Veel kümme aastat tagasi kuulusid mõlemad firmad sama katuseorganisatsiooni alla. Teisipäeval teatasid mõlema firma juhatused, et Murdoch loobus ettevõtete liitmisest, vahendas The Wall Street Journal.

Meediafirmale Fox kuulub telekanal Fox News ja voogedastusfirma Tubi. News Corpi kontrolli alla kuulub mitu suurt ajalehte. News Corp on ajalehtede The Times, The Wall Street Journal ja The Sun omanikfirma.

Mõned suurinvestorid olid ettevõtete liitmise osas juba varem skeptilised. Novembris teatas finantsfirma Independent Franchise Partners, et ei toeta kavandatavat tehingut. Ka finantsfirma Irenic Capital teatas, et ei toeta tehingut.

"Liitumine Foxiga ei teeni News Corpi strateegilisi eesmärke. Foxi suhtes algatatakse kohtuprotsess, mis võib kaasa tuua miljardite dollarite ulatuses kulutusi," teatas News Corpi juhatusele saadetud kirjas Irenic Capital.

Murdochi perekonnale kuulub 39 protsenti News Corpi hääleõiguslikest aktsiatest ja 42 protsenti Fox Corpi hääleõiguslikest aktsiatest. Seetõttu oleks pidanud ettevõtete liitumise heaks kiitma ka teised aktsionärid, kes ei kuulu Murdochi perekonda.