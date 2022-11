FT: meediamogul Murdoch lõpetas Trumpi toetamise

Ajaleht Financial Times kirjutab, et pärast USA vahevalimisi lagunes endise presidendi Donald Trumpi ja meediamoguli Rupert Murdochi liit. Paljud vabariiklased süüdistavad Trumpi kehvas valimistulemuses ja Murdochi väljaanded tembeldasid Trumpi kaotajaks.

Vabariiklaste partei valimistulemus oli kehvem, kui vabariiklased lootsid. Paljud konservatiivid süüdistavad kehvas tulemuses endist USA presidenti, kes omab vabariiklaste parteis endiselt suurt mõjuvõimu. Seetõttu toimus hiljuti ka järsk muutus parempoolsel meediamaastikul, vahendas Financial Times.

Murdochi juhitud News Corpi väljaanded asusid kiirelt Trumpi kritiseerima. Trumpi kritiseeris eriti teravalt ajaleht New York Post. Ka The Wall Street Journali juhtkiri oli Trumpi suhtes kriitiline.

"Ta on nüüd põrunud aastatel 2018, 2020,2021 ja 2022. Trump rikkus 2022. aasta valimised," kirjutas The Wall Street Journal. Trumpi suhtes avaldas kriitikat ka Fox News.

Murdoch leiab nüüd, et vabariiklaste partei tulevik on Florida kuberneri Ron DeSantise käes.

"Murdochid läksid nüüd kellegi juurde, kellel on Trumpiga sarnased oskused, kuid ilma kogu negatiivse pagasita. Ja keegi, kes näeb välja nagu võitja. See on Murdochi jaoks alati väga oluline," ütles Sydney ülikooli professor ja Murdochi biograaf Rodney Tiffen.

Üks endine News Corpi töötaja kommenteeris Murdochi hiljutist meelemuutust, kus meediamogul hakkas hoopis DeSantist toetama.

"Rupertile meeldib valida võitjaid ja ta on selles hea," ütles endine töötaja.

Trump kritiseeris neljapäeval DeSantist ja süüdistas teda ebalojaalsuses.

"NewsCorp, mis on Fox, Wall Street Journal ja mitte enam suurepärane New York Post, on kuberner Ron DeSanctimoniouse taga, kes on keskpärane vabariiklasest kuberner," teatas Trump.

Trump väitis neljapäeval, et võidab ka ilma Murdochi toetuseta.

"See on täpselt nagu 2015. ja 2016. aasta, meediarünnak. Kui Fox News võitles minuga lõpuni, kuni võitsin," teatas Trump.