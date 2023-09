Põllumehed on suutnud ilmaolude kiuste talvesööta piisavalt varuda

Suurem osa põllumehi on keerulistest ilmaoludest hoolimata suutnud talvesööda ära varuda ja ennustus, et söödanappuse tõttu hakatakse Eestis massiliselt karja vähendama, ei täitunud.

Kevadine rohukasv oli Väätsa Agros vilets. Agronoom Anu Riisalu ütles, et kolmanda ja neljanda niidukorra saagikus on olnud siiski üllatavalt hea.

"Loodame saada kuskil 30 000 tonni maisisilo ka. Rohusilo on meil juba 36 000 tonni varutud ja enam-vähem on meil talvine varu ka käes," lausus ta.

Keerulised ilmaolud on sundinud põllumehi loodust üle kavaldama, tänavu see õigustas ennast.

"Taliodra hektarid läksid meil kõik siloauku. Peale otra me külvasime veel uuesti teravilja koos allakülvidega, mis on ka tänaseks siloauku koristatud ilusti. Üritasime ilmataati nii-öelda üle kavaldada," lausus Riisalu.

Kevadel jäi ka Metstaguse Agro silota, kuid vahetult enne jaanipäeva alanud sajud parandasid rohukasvu tublisti. Söödakriis on ettevõtte juhi Teet Kallamaa sõnul seljatatud.

"Rohusilo on tehtud kolm niidet, neljas niide ees. Aga mais on koristamata, ja kuna maisi pind on suur ja maisi saak on suur, siis füüsiliselt veel pool silo tegelikult on põllul," ütles Metstaguse Agro juht ja omanik Teet Kallakmaa.

Kallakmaa lisas, et kuigi talvesööt on olemas, haigutab ettevõtte eelarves miljonieurone auk.

"Taliraps on täielikult sellel aastal üks ebaõnnestunud projekt ja teine pool miljonit tuleb järsult langenud piimahinna arvele. Selles mõttes on ikkagi kurb aasta," lausus ta.

Kartus, et söödanappuse tõttu hakatakse Eestis massiliselt karja vähendama, pole põllumajandus-kaubanduskoja hinnangul siiski täitunud.

"Väga hirmsat ja traagilist karja vähendamist ma siiski ei näe ja kuulnud ka ei ole. Lihakombinaatides ikkagi järjekord on olemas, kui keegi sooviks oma looma viia tapale, siis ta seda tänasel päeval kindlasti teha ei saa. Tuleb aega varuda," lausus põllumajandus-kaubanduskoja juhatuse esimees Ants Noot.