Valitsus plaanib trahvimäärasid kahekordistada

Valitsus plaanib lähiaastatel suurendada trahvimäärasid, et suunata niiviisi inimesi rohkem õiguspärasele käitumisele. Selleks, et tulevikus enam ükshaaval trahvimäärasid ei peaks tõstma, seoks justiitsministeerium määrad ka näiteks alampalga või keskmise palgaga.

Siseministeerium on teinud justiitsministeeriumile ettepaneku suurendada lähiaastatel trahvimäärasid. Niiviisi teeniks riik alates ülejärgmisest aastast ligi 16 miljonit eurot lisatulu.

Valitsuse esialgsete mõtete järgi tõstetaks trahviühikut praeguselt neljalt eurolt kaheksale eurole. Samamoodi kahekordistuks ka mõjutustrahvi määr viielt eurolt kümnele eurole. See tähendab, et näiteks trahv kiiruse ületamise eest oleks tulevikus kaks korda suurem.

Praegu on väärteo trahviühik seadusega määratud suurus ehk sõltumata sissetulekust on ühik sama. Justiitsminister Kalle Laanet ütles, et mõistlikum oleks määrad aga hoopis indekseerida.

"Üks võimalus on näiteks alampalgaga siduda, teine võimalus keskmise palgaga, sealt arvutatakse, mis oleks baas, miinimumvariant. Miks võiks seda sedapidi teha, on justnimelt sellest tulenevalt, et ei peaks iga kord, kui majanduskeskkond, elatustase muutub, seadust muutma, vaid see automaatselt muutub," rääkis Laanet.

"Näiteks ka täna, kui eeldame, et trahviühiku suurus on neli eurot ja inimesi mõjutaks rohkem õiguspärasele käitumisele hoopis kaheksaeurone miinimumkaristus, siis peaksime jälle seadust muutma hakkama. Aga see võiks olla seotud ikkagi ühiskonna arenguga," ütles Laanet.