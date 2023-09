Rakvere teatris toodi lavale Steven Moffati situatsioonikomöödia

Rakvere teatri loominguline juht ja lavastaja Peeter Raudsepp otsustas näidendi "Ettevaatust, õnn!" koduteatrisse tuua, sest loos on mitu põnevat kihti.

"Üks on selline cooneylik inglise farsi traditsioon: sellised kentsakad olukorrad, millesse inimesed pahaaimamatult oma kodus või mujal satuvad. Ja sellele lisaks inglise viisakus. Ja teisalt satiiriline allegooria meie ajastu, tõejärgse ajastu kohta, kus igaüks võib enda kohta ajada ükskõik millist möla suust välja ja ikka leidub uskujaid. Samas on selle juures paradoksaalsus ka, et näiteks inimene, kellest sa väga halvasti arvad, võib sulle väga palju head teha. Nii et seal on mitu kihti lustliku komöödia taga," rääkis Raudsepp.

Peretütart mängiv Laura Niils ütles, et tema jaoks räägib "Ettevaatust, õnn!" sellest, et inimestega tuleb ausalt suhelda.

"Mulle tundub, et minu tegelase probleem on see, et ta tahaks olla võrdväärne perekonnas ja et räägitaks asjadest nii, nagu nad on, et ei mindaks viisakalt probleemist mööda. Mulle tundub, et õnn seisnebki selles, kui sa oskad probleemiga tegelda või võtad vastu otsuse probleemiga tegelda, mitte et käid nagu ümber palava pudru," ütles Niils.

Lisaks Rakverele mängitakse lavastust "Ettevaatus, õnn!" sel aastal ka Paides, Vändras, Tamsalus, Haapsalus, Põlvas, Valgas ja Tallinnas.