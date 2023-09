Tori hobusekasvandus müüs teist aastat näitusmüügil hobuseid

Hobustele ei paistnud vihmane ilm üldse mõju avaldavat, aga suksusid uudistama tulnutel oli pisut ebamugav vihmavarjuga ringi käia ja ehk oleks neid ilusa ilmaga rohkemgi kohal olnud. Aga korda läks teist aastat toimunud hobuste näitusmüük igal juhul.

Hobuseomanikud said oma loomi näidata ja eks loomadki vajavad esituspraktikat. Näiteks varsad polnud veel sugugi harjunud ema kõrval kõndima ja mõni tahtis lausa putku panna.

"Nagu meil on kaks tunnusüritust: 1. mail täkupäev, kus näidatakse täkkusid, väga uhkeid ja ilusaid. Ja siis nüüd sügisel peaks näitama seda tulemust. Ikka müüme oma kasvanduse hobuseid. Meie tegevuse osa on aretada ja müüa teistele soovijatele. Kui eelmisel aastal rõõmustasime inimesi kolme varsaga, siis sel aastal on kuus varssa ette näidata," rääkis hobumajandusjuht Agris Juhkov.

Üldiselt varssu siiski ei müüda, erand on vaid Alberto. Kõrgeim alghind on 7000 eurot. Hobusekasvanduse kodulehel saab hindadega tutvuda ja siis ostuotsus teha.

Ettevõtja Aivar Merilal läks eelmisel aastal toimunud üritus väga hästi ja selgi korral on ta kahe hobusega kohal. "Oma loomadest on ikka kahju, aga meil on neid juba nii palju, et ei saa neid kõiki hoida lemmikloomadeks," rääkis ta.

Hobuse hinnastamine on Merila sõnul keeruline. "Meil on niimoodi, et need kolmeaastased ruunad on hinnastatud 3500 pluss käibemaks. Aga võib alati rohkem maksta."