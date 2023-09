Kulukas rohepoliitika kaotab läänes hoogu

Lääneriikide juhid muretsevad üha rohkem, et praegused kliimapoliitilised algatused ohustavad majanduslikku stabiilsust. Kulukas rohepoliitika jääb tihti tarbijate katta ning valitsused kaaluvad nüüd kliimapoliitika lõdvendamist.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles, et valitsus eraldab veel seitse miljardit eurot keskkonnasäästliku poliitika edendamiseks. Siiski andis ta pühapäeval mõista, et ei keela elumajades gaasikatelde kasutamise.

Ka teised EL-i juhid kardavad rahva reaktsiooni kliimapoliitikale. Saksamaa loobus samuti gaasikatelde keelustamisest. Saksamaa rahandusminister Christian Lindner hoiatas hiljuti , et Euroopa Liidu energiatõhususe nõue võib tuua kaasa negatiivse ühiskondliku reaktsiooni ning parempopulistide tõusu.

Meedia teatel tahab Berliin nüüd ehitussektorile hoogu juurde anda. Saksamaa võib loobuda kõrgetest energiatõhususe standarditest. Berliin loobub ka plaanist suruda EL-i tasandil läbi elumajade kohustuslik renoveerimine, vahendas Politico.

Realistlikumaid kliimaeesmärke seab ka Suurbritannia ning Rootsi valitsus loobus oma 2030. aasta kliimaeesmärkidest.

Euroopa riigid on teinud suuri edusamme heitkoguste vähendamisel. Ambitsioonikas kliimapoliitika teeb aga inimeste elu kallimaks. Inimesed peavad lennureisi asendama palju aeglasema rongisõiduga. Soojuspumbad on kallimad kui gaasikatlad. Uute elektriautode hinnad on fossiilkütuseid kasutavatest autodest kõrgemad.

Energiakriis tõi samuti esile Euroopa suure sõltuvuse Vene gaasist. Eelmisel aastal alustas Venemaa sõjalist tegevust Ukrainas ja elektri hind tõusis lakke. Inimeste kulud toidule ja eluasemele suurenesid.

Energia- ja keemiatöösturid rõhutavad seetõttu järjekindlalt, et tuleb jätkata investeeringuid vanadesse energiaallikatesse. Selle käigus tagatakse lühikeses perspektiivis varustuskindlus, mis lubab tarbijate kulud hoida kontrolli all.