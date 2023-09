EL-i ministrid leevendasid sõidukite heitkogustele kehtestatavaid norme

Euroopa Liidu liikmesriikide ministrid leppisid esmaspäeval kokku nõrgemates uutele sõidukitele seatavates heitkoguste normides kui Euroopa Komisjon oli oma esialgses ettepanekus soovinud. Uute normide jõustumiseks tuleb need kooskõlastada veel ka Euroopa Parlamendiga.

Euroopa Liit on alates 1992. aastast järk-järgult karmistanud maanteesõidukite heitkoguste piirnorme ning komisjoni viimaste väljapakutud reeglite (Euro 7) eesmärk oli kehtestada uued standardid piduritest ja rehvidest lähtuvate tahkete heitmete kohta.

Itaalia, Prantsusmaa, Tšehhi ja veel viis riiki nõudsid aga nõrgemaid norme, kuna olid mures, et sisepõlemismootorites tekkivate saasteainete (näiteks lämmastikoksiidide) kavandatud piirmäärad suunavad arendustöö ja investeeringud elektrisõidukitelt eemale.

Eesistujariik Hispaania esitas kompromissteksti, millele Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu esmaspäeval oma heakskiidu andis. Nõukogu, Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon peavad nüüd uute määruste osas lõpliku kokkuleppe saavutamiseks läbi rääkima.

"Usume, et selle ettepanekuga saavutasime laialdase toetuse, tasakaalu tootjate investeerimiskuludes ja parandame sellest määrusest tulenevat keskkonnakasu," ütles Hispaania tööstus-, kaubandus- ja turismiministri kohusetäitja Héctor Gómez Hernández.

EL-i riigid leppisid kokku, et ei muuda sõiduautodele ja kaubikutele kehtivaid Euro 6 katsetingimusi ja heitgaaside piirnorme, kuigi busside ja raskeveokite puhul on need madalamad. Samuti kooskõlastasid nad pidurite ja rehvide uued tahkete osakeste heitkoguste piirmäärad.

Itaalia tööstusminister Adolfo Urso tervitas kokkulepet, märkides, et Itaalia taotlusel saavutatud kokkulepe võimaldab kaitsta sealset väikeses mahus sõidukeid valmistavaid autotootjaid nagu Ferrari, Lamborghini, Maserati, mis toodavad umbes 50 000 autot aastas.