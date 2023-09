Käibemaksutõus: TTJA soovitab kauplusekettidel hindu aegsasti kergitada

TTJA jaoks on tarbija õiguste kaitse vaates olulisim tagada õige ja selge hinnainfo ehk sama hind hinnasildil ja kassas, sõnas ameti ettevõtluse osakonna juhataja Ulrika Paavle.

Paavle lisas, et hinnakujundus, sealhulgas maksutõusude tasandamine müügihindu tõstes, on osa ettevõtlusvabadusest, millesse TTJA sekkuda ei saa.

"Nii on igal kauplejal võimalik käibemaksutõusu kulu oma hinnastamisotsustes enda äranägemise järgi tasandada," märkis Paavle.

"On arusaadav, et tavakaubanduses, eriti suurtes kauplustes, on keeruline üleöö hindu muuta võttes arvesse, et valdavalt vahetatakse kaupadel hindu käsitsi. Seetõttu oleme andnud soovituse, et kui kaupleja soovib alates 1. jaanuarist hindu tõsta, võib juba varasemalt panna toodetele hinnasildid, millel on selgelt märgatavalt kaks hinda – hind kuni 31. detsembrini ja hind alates 1. jaanuarist," selgitas Paavle.

Küsimusele, kuidas hindab amet tarbija vaates olukorda, kus kauplused tõstavad juba sügisel käibemaksutõusu foonil hindu vähemalt kahe protsendipunkti võrra, vastas Paavle, et hinnakujundus on Eestis vaba, mis tähendab seda, et riik hinna määramisse ei sekku ning iga kaupleja võib müüa kaupu mis tahes hinnaga.

Kaupluseketid hajutavad hinnatõuse

Käibemaksumuudatusega seotud täpne tegevuskava on Eesti ühes suuremas kauplusteketis, Prisma Peremarketis, veel koostamisel ning detailid ja ajastus veel täpsustuvad.

"Meie eesmärk on kindlasti viia käibemaksumuudatus sisse nii kliendisõbralikult kui võimalik, muudatuse jõustumise ajale võimalikult lähedal. Kuna meie sortiment on väga lai, ligi 70 000 toodet, siis üleöö seda paraku teha pole võimalik," sõnas Prisma Peremarketi sortimendi- ja hankedirektor Kaimo Niitaru.

"Küsisime kaupmeeste liidu kaudu riigilt üleminekuperioodi, nii nagu see oli eurole ülemineku ajal, kuid kahjuks seekord üleminekuperioodi ei võimaldatud. Lahenduseks soovitati TTJA poolt hakata hindu muutma juba enne aastavahetust, et uue aasta alguseks oleksid hinnad uuendatud ja vastaksid uuele käibemaksumäärale," rääkis Niitaru.

Niitaru märkis, et käibemaksumäära muudatust ei ole Prismal kauplusena võimalik täielikult enda kanda võtta.

"Kõrgem maksumäär hakkab ikkagi kajastuma ka hindades," rõhutas Niitaru.

Selveri äriarvestuse juhi Kristjan Anderson ütles, et Selver ei plaani kahe hinnaga silte kasutada.

"Esimesed võimalikud uued hinnad hakkavad kehtima detsembrist ja suurem osa käibemaksu tõusust tingitud hindade muutusi jäävad 2024. aasta algusesse," sõnas Anderson.

"Käibemaksu määra tõusu mõjul ei muutu kõikide toodete hinnad võrdselt – hindade muutmisel juhindume ettevõttes kasutusel olevatest hinnakujunduse põhimõtetest. Nii võib mõne toote hind tõusta rohkem kui kaks protsenti ja on vastukaaluks tooteid, mille hinda ei muudeta. Kokkuvõttes juhitakse hinnamuudatusi selliselt, et hindade muutmise mõju ei kujuneks suuremaks käibemaksu tõusu mõjust," selgitas Anderson.

Rimi Eesti ostujuht Marilin Jürisson ütles, et Rimi alles paneb ettevõttes konkreetsemat ümberhinnastamise plaani paika. "Täpsema tegevuskava valmimine võtab veel aega," sõnas Jürisson.