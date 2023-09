Muugal tuleb nädala lõpus evakuatsiooniõppus

Neljapäeval algava kriisiõppuste CREVEX legendi kohaselt põhjustasid Muuga sadamas kokku põrganud kaks kütuserongi põlengu ning tekib suur plahvatuse oht.

"Õppuste eesmärk on eelkõige testida riigi suutlikust, riigiasutuste suutlikust, kohalike omavalitsuste suutlikust, koolide suutlikust, hooldekodude ja teiste asutuste suutlikust evakueerida ja siis valiti Muuga, kui piirkond, kus seda kõike on võimalikult keeruline teha," selgitas riigikantselei koordinatsioonibüroo juht Erkki Tori.

Tema sõnul on õppuste stsenaarium ülepaisutatud ning reaalselt sellist ohtu ei ole. Päästeameti peadirektori Margo Klaose sõnul on tegu regulaarse riikliku õppusega, mis oli ette teada. Aga et seekord harjutatakse just ennekõike evakueerimist, tuleneb otseselt Ukraina sõjast.

"Kindlasti kõige suurem väljakutse ongi ulatuslik evakuatsioon. Kolm sellist suurt eesmärki: ohuteavitust me oleme päris kriiside ajal testinud - sel aastal neli korda, nii et meil on mingi ettekujutus, kuidas asi toimub. Samuti teeme päästetöid igapäevaselt. Nüüd saame hoopis teise suurusjärku panna ja katsetada, aga evakuatsiooni ei ole me kunagi varem teinud," rääkis Klaos.

Muuga aedlinnast evakueeritakse tuhat inimest, kes kõik on vabatahtlikud. Õppuse korraldajate sõnul ootavad inimesed päästmist tänaval ning võõrasse aeda nad minna ei tohi. Õppuste ajal pannakse ohualal tööle seitse sireeni ning 15 000 inimesele saadetakse teavitav sõnum.

"See piirkond, kuhu need sõnumid laiali lähevad sõltub sellest, kuidas juhtiv asutus ehk siis päästetööde juht või siis hädaolukorra juht määrab selle ohuala, kes peab saama selle sõnumi kätte ja hinnanguliselt me ütleme, et see võib olla teatud määral ka tagumine Lasnamäe piirkond, loomulikult Muuga sadama piirkond, aedlinna kui ka Viimsi poolsaart võib see puudutada," selgitas kriisiõppuse CREVEX juht Marti Magnus.

Õppuste epitsentris elav Sergei on kuulnud, et õppused toimuvad, midagi olla raadios räägitud, aga mis ja kus ning kuna, pole tal mingit aimdust. "Ma midagi lühidalt kuulsin, et on õppused," rääkis Sergei. Samas ta ei olnud teadnud, et tegemist on päästeõppusega ning selle käigus hakataks inimesi evakueerima.