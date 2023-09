Kannik: on suur ime, et Venemaa pole saavutanud sõjas õhus totaalset ülekaalu

Kuigi Venemaa õhuvägi on kordades suurem kui Ukraina oma, on suur ime, et ta pole saavutanud sõjas õhus täielikku ülekaalu, ütles Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse direktor Indrek Kannik "Välisilmas".

Kannik rääkis saates, et selleks, et Ukraina saaks sõdida NATO standardite järgi, peaks tal olema õhus ülekaal. Selles on aga Ukraina ja Venemaa jõudude vahekord väga ebavõrdne.

"On omaette massiivne ime, et Venemaa ei ole saavutanud õhus totaalset ülekaalu selle sõja algusest peale. Sõja algul räägiti, et Ukrainal oli enam-vähem korralikke, ka vanu, aga siiski enam-vähem toimivaid lahingulennukeid 70 kanti ja venelastel oli see arv vähemalt kümme korda suurem. Praegu ukrainlastel nende arv ei ole vähenenud, kuna nad on saanud liitlastelt natuke abina juurde, küll ka vanu vene lennukeid, ja venelastel on nende arv selgelt vähenenud, aga ikkagi on õhus ülekaal Venemaal. Aga on saavutatud see, et kumbki pool tegelikult ei julge rindele liiga lähedale minna. Ukraina õhukaitse on olnud piisavalt tugev, et ka venelased ei opereeri vabalt oma lennukitega rinde vahetus läheduses või üle rindejoone," rääkis Kannik.

"See on minu arvates omaette ime selle sõja puhul," lisas ta.

Ukraina vägede viimaste nädalate rünnakud Krimmile on Kanniku sõnul olnud tähelepanuväärsed.

"Musta mere laevastiku staabi rünnak, paar päeva varem rünnak seal samas lähedal Musta mere laevastiku dokkidele, kus löödi rivist välja üks Vene allveelaev ja üks Vene dessantlaev. Need on tähelepanuväärsed sündmused. Lisaks on seal olnud rünnakuid lennuväljadele Krimmis ja väiksematele objektidele," loetles ta.

Ukraina ootab lääneriikidelt pidevalt uusi ja paremaid relvi. Kanniku sõnul püüab USA administratsioon aga vältida sõja eskaleerumist.

"Ameerikalsed on lähtunud sellest, et tuleb minna väga väikeste sammudega. Muidu on äkki eskalatsioon, muidu äkki venelased kasutavad tuumarelva. Vähemalt nii on administratsioon enda jaoks ja ka liitlastele seda põhjendanud. Seda argumentatsiooni võib kas uskuda või mitte. Mina olen selles suhtes väga skeptiline. Mina arvan, et venelased on pigem see rahvus, kes alluvad paremini ja käituvad viisakamalt siis, kui neile ülekaalukat jõudu näidatakse ja kõik muu, mis on allapoole seda, on see, mis tegelikult eskaleerib ja annab neile julgust jätkata," rääkis Kannik.

"Aga Joe Biden ja tema lähikond on otsustanud teisiti selles suhtes ja me peame sellega leppima, kuna paraku või õnneks on nii, et Ameerika on ikkagi kõige olulisem meie liitlastest ja ilma Ameerikata sõjalisi operatsioone läbi viia, kas või ilma nende toetuseta, sõjalise toetuseta on peaaegu võimatu," lisas ta.