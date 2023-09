Ka endine keskerakondlane Neeme Väli astub Isamaasse

Väli teatas Isamaa pressiesindaja vahendusel, et ei pea õigeks meie ümber toimuvat mugavalt diivanil istudes pealt vaadata.

"Õhku kirjutatud ja õigusliku katteta riigieelarve, milles raudtee ja laevad segi aetakse, vurrina tiirlev moraalikompass, riigi antud lubaduste tagasivõtmine on vaid mõned näited koalitsiooni käitumismustrist. Valitsuse tegevus näeb välja nagu sõit ameerika mägedel, mida kogu Eesti rahvas on sunnitud kaasa tegema. Oma riik ei ole vagun, mida saab peatada, et maha minna," ütles Väli.

Erukindrali sõnul on praeguses julgeolekuolukorras vaja selget ja arusaadavalt sõnastatud eesmärki ning sihipärast tegevust, mis pakuks alternatiivi koalitsiooni rabistamisele.

"Minu hinnangul suudab Isamaa seda alternatiivi pakkuda ja selle tõttu otsustasin erakonnaga ühineda. Jätkuvalt on minu raskuspunktiks julgeolekupoliitika ja riigikaitse."

Neeme Väli põhjendas eelmisel nädalal Keskerakonnast lahkumist erakonna uue juhi Mihhail Kõlvarti tausta ja sellega, kuhu suunas Kõlvart koos oma toetajatega on hakanud erakonda tüürima.

Keskerakonnast on pärast Mihhail Kõlvarti võidu ja Tanel Kiige kaotusega lõppenud esimehe valimisi lahkunud rida inimesi, kellest tuntumad on erakonna endine aseesimees Jaanus Karilaid ja endine volikogu esimees Tõnis Mölder, kes mõlemad liitusid Isamaaga.

Läänemaal Nõval elav Väli kandideeris riigikogu valimistel Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa ehk viiendas valimisringkonnas. Ta sai 159 häält ja valituks ei osutunud.

Neeme Väli (58)

Kindralmajor reservis Neeme Väli oli aastatel 2008-2011 Kaitseväe peastaabi ülem, pärast mida jätkus ta teenistus Brüsselis Eesti esindajana NATO ja Euroopa Liidu juures.

2012. aastast 2016. aasta lõpuni teenis Väli NATO peakorteris NATO Rahvusvahelise sõjalise staabi ülema asetäitjana. Aastal 2017 nõustas ta NATO strateegilisi ülemaid sõjalise struktuuri reformi osas ning 2018. aastal peasekretär Jens Stoltenbergi NATO peakorteri reformimisel.

Väli on Kaitseliidu üks taastajatest. Kindralmajor Väli on muu hulgas autasustatud Kotkaristi IV klassi teenetemärgiga ja Kaitseliidu II ja III klassi Valgeristiga.