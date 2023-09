Trump kaebas teda kompromiteerinud "Vene toimiku" koostaja kohtusse

Inglismaa ülemkohtu protokollid näitavad, et USA endine president Donald Trump kaebas endise välisluure MI6 luureohvitseri Christopher Steele'i ja tema asutatud konsultatsioonifirma Orbis Business Intelligence kohtusse. Steele'i koostatud toimik põhines väidetel, et Trumpi 2016. aasta valimiskampaania oli Venemaaga seotud.

Neljapäeval avaldatud kohtumääruse kohaselt algab kohtuasja kahepäevane istung 16. oktoobril.

Muid üksikasju juhtumi kohta avaldatud pole. Trump eeldatavasti istungil ei osale, vahendas The Guardian.

Christopher Steele oli toimiku autor. See sisaldas väiteid Trumpi kampaaniameeskonna rikkumistest ja vandenõust koostööks Venemaa valitsusega. Trump lükkas need väited järjepidevalt tagasi ja tõendeid nende kasuks pole ilmunud.

Toimik lekkis 2017. aastal veebileheküljele BuzzFeed ning Venemaa kodanik Aleksei Gubarjov kaebas Steele'i ja viimase konsultatsioonifirma Orbis Business Intelligence siis laimu eest kohtusse. Gubarjov väitis, et Steele oli vastutav toimiku avaldamise eest. 2020. aastal kohus siiski nõuet ei rahuldanud.

Toimik sai kiiresti ja pikka aega suurt meedia tähelepanu, kuid USA võimud lõpuks ei leidnud konkreetseid tõendeid, et Trumpil olid sidemed Venemaaga. Samas toimik häiris aastaid USA poliitikaelu.

Trump on praegu vabariiklaste seas ülekaalukalt kõige populaarsem presidendikandidaat. Trumpi vastu on samal ajal esitatud neli erinevat kohtuhagi, milles on kokku kümneid erinevaid kriminaalsüüdistusi.