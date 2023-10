Poolas kogunesid kümned tuhanded inimesed opositsiooni meeleavaldusele

Meeleavaldus toimub ajal, mil üldvalimisteni on jäänud kaks nädalat. Kuigi arvamusküsitluste järgi võib valimised võita praegu võimul ole Õiguse ja Õigluse (PiS) partei, ei pruugi erakond suuta moodustada enamusvalitsust. Opositsiooniline Liberaalne Kodanike Platvorm (PO) on öelnud, et valimised võivad otsustada Poola tuleviku Euroopa Liidus ja selle demokraatliku seisukorra.

"Suur muutus on tulemas. See on märk Poola uuestisünnist," ütles PO juht Donald Tusk Varssavi kesklinna kogunenud inimestele, kellest paljud lehvitasid Poola ja Euroopa Liidu lippe.

Tuski väitel võib PiS püüda viia Poola EL-ist välja, kuid PiS eitab seda. Tuski sõnul on seekordsed valimised väga tähtsad vähemuste ja naiste õigustele. Alates 2015. aastast võimul olnud PiS on lubanud hoida migrandid Poolast eemal, öeldes, et see on tähtis rahvusliku julgeoleku jaoks, ning jätkata raha suunamist peredele ja eakatele.

Opositsioon loodab, et pühapäevane meeleavaldus on aastakümnete suurim ja ärgitab inimesi valimistel hääletama.

Poola rahvusringhääling TVP edastas, et politsei andmetel on marsiga ühinenud umbes 100 000 inimest. Tuski sõnul on osalejaid aga ligi miljon.