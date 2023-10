Sanktsioonid ei takista luksusautode liikumist Soome kaudu Venemaale

Yle uurivad ajakirjanikud said vihje, et Soome kaudu toimub sõiduautode ebaseaduslik eksport Venemaale. Ajakirjanikud kinnitasid kaubalaevaga Saksamaalt Soome jõudnud sõidukitele raadiosaatjad ja jälgisid nende teekonda.

Dokumentide järgi pidid autod liikuma transiidina läbi Venemaa Kasahstani, mis oleks justkui sanktsioonidega kooskõlas, sest kaubavedu Euroopa Liidust kolmandatesse riikidesse Venemaa kaudu pole keelatud. Tegelikult jõudsid aga sõidukid Venemaale Tomski autokauplusse.

Soome ametivõimude sõnul on raske ebaseaduslikult Venemaale kaupu viivaid ettevõtteid tabada.

Vähenenud kaubavahetuse mahule vaatamata pole tollil võimalik iga veokit põhjalikult kontrollida.



"Me ei saa iga koormat uurida, sest siis liiklus ja kaubavahetus seiskuvad," ütles Soome tollikontrolli osakonna juhataja Sami Rakshit.

Samuti on toll täheldanud juhtumeid, kus veokijuhtidel on kaks erinevat tollidokumenti. Nii näidatakse Soome tolliametnikele dokumenti, kus on kirjas, et saadetis läheb Kasahstani, aga autos on ka teine ​​dokument Venemaa tolli jaoks, kus on kirjas, et saadetis läheb hoopis Venemaale.

Ekspordist võivad lõigata kasu Vene omanikele kuuluvad ettevõtted

Soome võimudel on keeruline Venemaale kaupu ebaseaduslikult eksportivaid ettevõtteid tabada. Kaasatud ettevõtete kett võib olla pikk, kuid transpordifirmadel on selles võtmeroll. Need võimaldavad Venemaale smugeldamist.

Soomes on registreeritud mitu Venemaa ettevõtjatele kuuluvat transpordifirmat, mis veavad kaupu Soome sadamatest piirini Venemaaga. Soome autoettevõtted kurdavad, et just need firmad võivad ebaseaduslikust ekspordist kasu lõigata.

"Kõrvaltvaatajana tundub, et nende tegevus on järsult kasvanud. Palju rohkem kui Soome ettevõtete oma," ütles Ylele transpordisektori liidu SKAL juhatuse liige Harri Sandell.

Yle ajakirjanike uurimusest selgus, et mitme Vene omanikele kuuluva transpordiettevõtte käive ja kasumid on järsult kasvanud, seda Euroopa Liidu Venemaa-vastaste sanktsioonide kehtestamisele vaatamata.

Ükski Vene omanikega transpordiettevõte ei soovinud Soome ajakirjanikele intervjuud anda, et rääkida oma ärist ja sellest, mis on kasumite kasvu taga.

Soome välisminister Elina Valtonen kommenteeris, et selliste uudiste valguses tuleb tõhustada ametivõimude tegevust takistamaks sanktsioonidest kõrvale hiilimist.