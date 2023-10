Narva jõelaevaga käivad piirivaateid nautimas nii turistid kui diplomaadid

Hollandi juurtega Caroline sõidab mööda Narva jõge kolmandat suve. Kohalike elanike uudishimu rahuldati esimese hooajaga, nüüd sõidavad laevaga põhiliselt turistid. Looduse Omnibussi seltskonnale on see üks populaarsemaid retki.

"Narva jõgi on ainukene jõgi, kui mastaapi vaadata, isegi Emajõgi kahvatub selle pool. Praegu on number üks Narvas käigu puhul ikkagi see laevuke. See on Eesti kõige-kõige," rääkis Looduse Omnibussi eestvedaja Jaan Riis.

Jõge mööda on lihtne sõita, tuleb vaid jälgida, et laev Vene vetesse ei põrutaks. Narvast Jõesuusse jõudmiseks kulub üle tunni.

"Jaa, me sõidame ikka teosammul, aga pakume vaadet Narva jõe mõlemale kaldale, rahu ja vaikus. /.../ Meil on käinud päris palju selliseid valitsusdelegatsioone ja diplomaate Euroopa Liidu piirijõel sõitmas, et vaatavad teisest kaldast Venemaad," ütles laevaomanik Kaspar Eisel.

Jõel kohtab kalamehi, hobipurjetajaid ja piirivalvekaatreid, kuid peamiselt nauditakse ikka loodust.

"Lehtpuud, mis on praegu sügisvärvides, hästi ilus. Vee virvendus, pilved ja meil vedas, et selja taha jäid meil tumedad, ees oli päike. Võrratu," kirjeldas Tallinna elanik Ille.

Selle suve viimane retk mööda piirijõge lõppes Narva jõe suudmes.

Caroline naaseb liinile tuleva aasta juunis.