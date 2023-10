Skandinaavia lennufirma SAS saab uued omanikud ning lahkub börsilt

Pikka aega raskustes olnud lennufirma esindajad teatasid teisipäeval, et SAS saab 475 miljonit dollarit uut omakapitali ning 700 miljoni dollari väärtuses laenu. Ettevõte lahkub börsilt, ilma et olemasolevatele aktsionäridele makstaks mingit hüvitist. SAS-i sõnul pole selleks aktsionäride luba vaja.

Uuteks omanikeks saavad investeerimisfirma Castlelake 32 protsendiga aktsiatest, järgnevad teiste seas Air France-KLM 19,9 protsendiga ja Lind Invest 8,6 protsendiga.

Ainsaks Skandinaavia riigiks, mis säilitab osalust SAS-is, jääb Taani 25,8 protsendiga. Norra valitsus juba müüs oma osaluse varem maha ning Rootsi keeldus uut raha ettevõttesse panustada. Ühtlasi see tähendab, et Rootsi kaotab kõik endale kuuluvad SAS-i aktsiad ning ei saa sentigi rahast tagasi.

Lennufirma liigub konsortsiumi alla, kuhu kuulub teiste seas üks suurimaid Euroopa lennuettevõtteid Air France-KLM. SAS-i juhtkond loodab, et see käik võimaldab ettevõttel väljuda USA pankrotikaitse menetlusest, mille alustamist taotles SAS eelmise aasta juulis.

"See on oluline saavutus meie üleminekuplaanis," ütles SAS-i tegevjuht Carsten Dilling.

Analüütik Alex Irving ütles Financial Timesile, et SAS jäi konkurentsis alla seetõttu, et see polnud ühegi suurema lennuettevõtete võrgustiku liige. Samuti tõi Irving SAS-i probleemidena välja tugevat ja tihti streikivat ametiühingut ning madalat kasumlikkust.

Traditsiooniline lennundussektor on kannatanud viimastel aastatel konkurentsis odavlennufirmadega nagu Ryanair, Wizz Air ja hiljuti ka Norwegian Air.

Nii on traditsioonilised Euroopa lennufirmad koondunud kolme suurde konsortsiumi: Prantsuse-Hollandi Air France-KLM, Inglise-Hispaania IAG ja Saksamaa Lufthansa.

France-KLM-i tegevjuht Benjamin Smith ütles, et SAS pakub "hiiglaslikku potentsiaali" oma uutele omanikele tänu selle tugevale brändile ja kindlale positsioonile Skandinaavias. Air France-KLM maksis 145 miljonit dollarit oma osaluse eest SAS-is.

SAS oli rajatud Taani, Rootsi ja Norra valitsuste ühisettevõttena 1946. aastal.