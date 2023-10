Tallinna Lennujaam loodab, et SAS-i muudatused on lennuühendustele kasulikud

Pikka aega raskustes olnud SAS lahkub börsilt ja saab 475 miljonit dollarit uut omakapitali ning 700 miljoni dollari väärtuses laenu. Uuteks omanikeks saavad investeerimisfirma Castlelake, Air France-KLM ja Lind Invest. Ainsa Skandinaavia riigina säilitab osaluse Taani.

"See on väga kasulik KLM-le ja Air France'ile ehk Sky Teamile, et saada ligipääs suuremale turule kui neil seni oli. See võib olla kasulik ka SAS-ile. Paljud ehk ei tea seda, aga SAS on osa Star Alliance'ist, kuid nad ei ole osalised üle-Atlandilises liikluses. Nad on sellest välja jäetud. Kui nad liituvad Sky Teamiga, siis see muutub ja see võib olla SAS-i jaoks väga positiivne," kommenteeris lennundusekspert Jan Palmèr.

Kõige olulisem on SAS-i jaoks pääsemine pankrotimenetlusest.

"SAS juba aasta tagasi võttis USA-s pankrotikaitse, mis tegelikult tähendab, et ettevõttel ei ole head perspektiivi, kuidas kõiki oma võlgu ära maksta. See tähendab, et ettevõttes ei ole nii palju raha, et maksta oma võlausaldajatele oma kapitalist," selgitas Luminori peaökonomist Lenno Uusküla.

Tallinna Lennujaam usub, et lende Tallinnas SAS-i omanikuvahetus kuidagi ei mõjuta ja võib pikas perspektiivis osutuda isegi kasulikuks.

"Sky Team alliansina on olnud meil Tallinnas väga nõrgalt esindatud. Meil on väga hea meel, et Sky Team läbi SAS-i jõuab nüüd Tallinna rohkem kohale. Me loodame, et läbi selle tulevad ka paremad pakkumised ja parematest pakkumistest võidab kõige rohkem reisija," rääkis Tallinna Lennujaama juhatuse liige Eero Pärgmäe.

"Me täna näeme, et meil oleks vaja rohkem lende Hollandisse ja Prantsusmaale, nii et me selle alliansiga tahaks teha rohkem koostööd ka teistel turgudel," lisas ta.

Kaotajad on aga selgelt SAS-i senised aktsionärid ja võlausaldajad.

"Mul on endal väga väike hulk SAS-i aktsiaid, sest tahtsin saada sealt informatsiooni, aga ma kaotan nendega kogu raha. Öeldakse, et 250 000

aktsionäri aktsiad muutuvad väärtusetuks," sõnas Palmèr.

SAS-i aktsia kukkus kolmapäeval üle 80 protsendi. Valdavast osast oma rahast jäävad ilmselt ilma ka lennufirma võlausaldajad.