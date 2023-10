Hiina merevägi uputas kogemata enda tuumaallveelaeva

Lekkinud Briti luureandmete järgi on hukkunute seas 22 ohvitseri ning ka allveelaeva kapten. Luurearuandes on kirjas, et meremehed surid hapnikupuudusse, mida põhjustas allveelaeva süsteemide rike, vahendab The Times.

"Allveelaev põrkas kokku ankru ja ketiga, mida Hiina merevägi kasutas USA ja teiste lääneriikide allveelaevade lõksu püüdmiseks. See põhjustas allveelaeva süsteemide rikke, mille parandamiseks ja allveelaeva merepinnale tõstmiseks kulus kuus tundi. Allveelaeva hapnikuvarustuse statsionaarne süsteem mürgitas allveelaeva meeskonda," seisab aruandes.

Esimesed kuulujutud Shangi klassi allveelaevaga juhtunud õnnetusest hakkasid levima sotsiaalmeedias septembris, kuid Hiina võimud on neid seni eitanud.

Hiinal on kuus Shangi klassi (Hiina klassifikatsioonis tüüp 093) allveelaeva. Tegemist on tuumajõul seilava allveelaevaga, mis on asunud Hiina mereväe teenistusse viimase 15 aasta jooksul. Allveelaeva projekteerimisel nõustasid hiinlasi Vene insenerid.

23 aastat tagasi uppus lahinguõppuse ajal Venemaa allveelaev Kursk. Ükski pardal olnud 118 meremehest ei jäänud ellu. Kui alguses Vene võimud süüdistasid õppuse piirkonnas viibinud NATO allveelaevu, siis hiljem pidid nad tunnistama, et laeva tõenäoline hukkumise põhjus oli uut tüüpi torpeedo katsetuse käigus toimunud plahvatus.