Lätis võib varsti juhiloata joobes juhtimise eest trahvida kuni 620 000 euroga

Nii rakenduks kohustuslik trahv lisakaristusena joobes juhtimise eest. Trahv rakenduks koos teiste karistustega, mitte nende asemel. Samuti kaotatakse ühiskondlikult kasuliku töö tegemise võimalus karistuse liigina, sest seda ei peeta piisavalt tõhusaks, vahendab Läti rahvusringhääling LSM.

Näiteks juhiloata joobes juhtimise eest tuleb kohustuslikus korras määrata trahv, mille alampiiriks kehtestatakse 1860 eurot ning ülempiiriks 620 000 eurot. Samasugune karistus rakenduks veretesti tegemise eest, kui politseil on kahtlused, et isik on autot juhtinud joobes.

Kui sõiduki joobes juhtimise tagajärjel tekitati teistele isikutele kergeid vigastusi, tuleb maksta trahvi vahemikus 3100 eurot kuni 1,24 miljonit eurot.

Ning kuni 3,1 miljoni euro suurust trahvi on võimalik saada joobes juhtimise tagajärjel teistele raskete kehavigastuste või surma põhjustamise eest.

Trahvid rakenduvad lisaks teistele karistustele, sealhulgas vangistusele. Kui isik keeldub trahvi maksmast, ootab teda samuti vangistus.

Seadusmuudatusi tehakse Läti prokuratuuri ettepanekul, sest ametnike käsutuses olev statistikaanalüüs näitab, et senised karistused polnud piisavad vähendamaks juhtumeid, kus inimesed juhivad sõidukit alkoholi- ja narkojoobes.