Elmo Rent sai börsilt vaatlusmärke ja troonib Julianuse võlgnike edetabelis

Elmo Rent ei avalikustanud tähtajaks oma kuue kuu aruannet ja seetõttu on nende aktsiatele Nasdaq Tallinna börsil lisatud vaatlusmärge, lisaks andis inkassofirma ettevõttele nädala võlgniku tiitli. Elmo Rendi tegevjuhi sõnul on aruande viibimise põhjuseks investeeringute kapitaliseerimiseks kulunud plaanitust pikem aeg.

Elmo Rent on viimase kahe aasta jooksul kaasanud üle kuue miljoni euro ning tänavu suvel hakkas ettevõte taas uusi investoreid otsima, lubades neile teatud tingimustel lausa 17-protsendilist aastaintressi.

Sel nädalal lisas aga Nasdaq Tallinn Elmo Rendi aktsiatele vaatlusmärke, millega börs juhib turuosaliste tähelepanu väärtpaberiga seotud võimaliku olulise tähtsusega asjaolule.

Selleks asjaoluks on kuue kuu aruande esitamata jätmine. Vahearuanne tuleb esitada kolme kuu jooksul alates aruandeperioodi lõppemisest, kuid Elmo Rent teatas 29. septembril, et tähtajaks nad seda valmis ei jõua. Börsile põhjendas ettevõte viibimist raamatupidamise arvestuspõhimõtete muutusega.

Lisaks leiab Elmo Rendi Julianus Inkasso selle nädala suuremate võlgnike nimistust, kus Elmole on pikaajaliste võlgnevuste eest antud nädala võlgniku tiitel ja soovitatud ettevõttele krediiti mitte võimaldada.

Elmo Rendi tegevjuht Enn Laansoo Jr ütles ERR-ile aruande viibimise põhjenduseks, et selle aasta kuue kuu konsolideeritud aruandesse tuleb kaasata ka kõigi tütarfirmade, sealhulgas Elmo Rendi Prantsusmaa tütarfirma finantsid ja aruande tegemine lükkus edasi, sest kaugjuhtimise tehnoloogiasse tehtud investeeringute kapitaliseerimine on võtnud planeeritust kauem aega.

"See puudutab ka varasemaid aastaid, millest tulenevalt osutus töömaht suuremaks," tõdes ta. "Kapitaliseerimist teeme justnimelt käimasoleva kolme miljoni eurose investeerimisvooru jaoks, mis on oodatud sulguma oktoobris-novembris ehk investeeringut kinnitanud investorite soov saada täpsem ülevaade seni tehtud investeeringust ja intellektuaalsest omandist."

Praeguseks on aruanne Laansoo Jr sõnul koos ja ootab viimaseid kooskõlastusi, seejärel tõlgitakse see inglise keelde ja jõutakse planeeritud graafikus ehk 20 päeva jooksul pärast tähtaega esitada.

Elmo Rendile on see tänavu teine kord aruande avaldamist edasi lükata: mai lõpus teatas ettevõte börsile, et 31. mai asemel avaldatakse 2022. majandusaasta konsolideeritud aruanne hiljemalt juuni lõpus. Põhjenduseks tõi Elmo Rent otsuse asendada grupi raamatupidaja mahtude kasvu tõttu uue raamatupidamisteenuse pakkujaga, kuid üleminekuprotsessiks kulus plaanitust kauem aega.

Iduettevõtetelt on tulnud järjest koondamisteateid, kuid Elmo Rendi juhi hinnangul ei peaks sellele liiga palju tähelepanu pöörama – kui tulud ei kata kulusid või tuleb kohanduda ümbritseva makromajandusliku olukorraga, siis on kulude ülevaatamine, sealhulgas koondamine paratamatu.

"Need otsused ei ole kuidagi seotud vaid idusektoriga, vaid puudutavad enamikku sektoreid ja paljusid ettevõtteid," lausus ta, lisades, et idusektoris toimuvat ei tasuks võimendada, vaid makromajanduslikku olukorda peaks analüüsima tervikuna.

Vastates küsimusele, kas koondamine on ette võetud ka Elmos, vastas Laansoo Jr, et olukord ei ole kindlasti lihtne, aga tänase seisuga ei ole nad pidanud veel märkimisväärseid muudatusi tegema ja arvestavad, et lähikuul sulguv investeerimisvoor annab vajalikku särtsu veelgi juurde.

Ta rõhutas, et Elmo on praeguseks maailma esimene legaalse kaugjuhtimistehnoloogia arendaja, kelle tehnoloogia on juba avalikel teedel. See on neile tema hinnangul andnud väga tugeva konkurentsieelise ja tehnoloogia litsentseerimise läbirääkimised on käimas ligi poolesaja ettevõttega. Alles sel nädalal teatas Elmo börsile, et nende arendatud kaugjuhtimistehnoloogia abil hakatakse Kanadas liiklusohutustöid tegema.

"Kui saame ka teised litsentsilepingud avalikustada, siis teeme ka seda," lubas Laansoo Jr.

Elmo Rendi aktsiatega saab kaubelda Nasdaqi börsi First North alternatiivturul. Ettevõte kaasas 2021. aasta juunis aktsiate esimesel avalikul pakkumisel 1,9 miljonit eurot ning sai sama aasta detsembris 374 000 eurot toetust EAS-ilt.

2022. aasta jaanuaris kaasati aktsiate teise avaliku pakkumisega 1,4 miljonit eurot ning sama aasta maist kuni tänavuse aprillini 2,6 miljonit eurot kasvukapitalifondidelt.

Tänavu suvel alanud uue rahakaasamise eesmärgiks oli Elmo Rendi teatel vajadus rahuldada kõrghooaja nõudlust teenuse järele. Potentsiaalsetele investoritele saadetud kirjas öeldi, et laen on kavas tagastada olemasoleva vanema autopargi müügist või välisinvestoritelt saadavatest käibevahenditest, mille kaasamisega tegeldakse.

Eelmisel aastal jäi Elmo Rent rohkem kui 1,5 miljoni euroga kahjumisse ning kahjuminumber oli rohkem kui kaks korda prognoositust suurem. Peamise põhjusena tõi ettevõte toona välja, et loobus algselt plaanitud taksoteenuse käivitamisest ning arendas selle asemel välja kaugjuhtimistehnoloogia ja uue äpi renditeenuse jaoks.

"Erinevates riikides, maailma osades tehnoloogia müük ja samas tehnoloogia arendus eeldab arvestavaid investeeringuid," põhjendas Laansoo Jr. "Sellest tulenevalt on ette nähtud, et Elmo teostab veel järgmistel aastatel arvestavaid investeeringuid, mis väljenduvad ka kahjumis, välja arvatud, kui saame kulusid kapitaliseerida ehk oleme ringiga tagasi põhiteema "miks Elmo aruande 20 päeva edasi lükkas" juures tagasi."