Põhjamaade lennufirma SAS esitas USA-s pankrotikaitse taotluse

Skandinaavia riikides tegutsev lennufirma SAS teatas teisipäeval, et esitas USA-s taotluse pankrotikaitseks, et vähendada ettevõtte võlga. Ettevõttele avaldavad survet streikivad piloodid ja kallid liisingumaksed, vahendab Reuters .

SAS-i tegevjuhi Anko van der Werffi sõnul kiirendas pilootide streik ettevõtte otsust paluda USA-s pankrotikaitset USA pankrotiseaduse 11. peatüki alusel (Chapter 11 of the United States Bankruptcy Code), mis võimaldab ettevõtet ümber struktureerida.

Taani SAS-i pilootide läbirääkija sõnul on avalduse ulatusest näha, et see oli mitmeid kuid töös ning pilootide süüdistamine selles küsimuses on põlastusväärne.

Lennufirma suuromanikud on Rootsi ja Taani riik.

SAS-i sõnul on pilootide streik kahjulik lennuettevõtte rahavoogudele ja finantspositsioonile. Streik läheb ettevõttele igapäevaselt maksma ligikaudu 10 kuni 13 miljonit dollarit (9,7 – 12,6 miljonit eurot).

Sydbanki analüütikute hinnangul võib streik enda alla võtta pea poole ettevõtte rahavoogudest järgmise nelja kuni viie nädala jooksul.

Ekspertide sõnul võimaldab SAS-i taotlus osasid inimesi kergemini lahti lasta. Rootsi lennupilootide ühenduse esimehe Martin Lindgreni sõnul on ühenduse liikmed kindlad, et ettevõtte ümberstruktureerimine ehk osade inimeste koondamine on vältimatu.

Samas kinnitas Lindgren, et pankrotitaotlus ei mõjuta nende streiki ega kokkuleppeid ettevõttega.

SAS-i teatel peaks pankrotikaitse avaldus aitama kiirendama veebruaris teatatud restruktureerimist.

Lennuettevõte on kõnelustes võimalike investoritega täiendava 700 miljoni dollari investeerimiseks SAS-i.

Streigi tõttu ei lenda pooled SAS-i lennukid, mis mõjutab ligikaudu 30 000 inimest päevas.

Lennuliiklust jälgiva FlightAware veebisaidi järgi on 77 protsenti 232-st planeeritud SAS-i lennust teisipäeval tühistatud. Oslo Gardermoen lennujaamas oli teisipäeval maailma suurim lenduda katkestamise määr.

SAS-i hinnangul kulub pankrotikaitse menetlemiseks üheksa kuni 12 kuud.

Lennuettevõtte finantsjuht Erno Hilden tõi USA kohtule esitatud dokumentides välja, et lennufirma pole praegu suutnud muuta lennukite liisimise kokkuleppeid. Väidetavalt maksab SAS lennukite liisimise eest palju rohkem kui konkurendid.

Rootsi valitsus pole siiani nõustunud ettevõtet rahaliselt toetama samas Taani valitsus võib seda teha kui SAS saab endale juurde uusi investoreid.