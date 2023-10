Õiguskantsler tõmbas viie omavalitsuse maamaksutõusule pidurit

Täpsemalt osutus probleemiks olukord, kus maamaksuseaduse alusel peaks maamakusmäärade tõstmise ja jõustumise vahele jääma vähemalt pool aastat, ehk siis selleks et 2024. aasta jaanuarist kehtima hakkavad maamaksumäärad oleks pidanud kehtestama enne juulit.

Peale seda kuupäeva saaks maksumäärasid kehtestada alles ülejärgmiseks aastaks. Praegune olukord on õiguskantsleri hinnangul vastuolus nii maamaksuseaduse kui ka põhiseadusega, mistõttu ootab õiguskantsler, et omavalitsused likvideerivad mured oktoobri jooksul ja jätavad plaanitavad maamaksutõusud ära.

Setomaa vallavanem Raul Kudre ütleb, et kogu jama sai alguse rahandusministeeriumi katkisest maamaksu kalkulaatorist, mille kaudu saadud andmete alusel vald mais maamaksumäärad kehtestas. Kui rahandusministeerium hiljem teada andis, et kalkulaatorist saadud tulemus vigane oli, oli maamaksumäärasid järgmiseks aastaks kehtestada juba hilja.

"Osakonnajuhataja Sulev Liivik helistas kõik vallavanemad läbi ja mulle helistas ka. Et mis siis nüüd teeme ja palun vabandust. Mis meile see vabandus?" rääkis Kudre.

Ta lisas, et rahandusministeeriumi soovitus oli võtta veel hiljem uued maksumäärad vastu, et äkki keegi ei pane tähele ja maamaks saab tuleval aastal ikkagi soovitud määras tõusta. Õiguskantsler siiski pani tähele.

"See on absurd. Isegi rahandusministeerium soovitab, et võtke vastu ja siis kinnitab, et aga meie midagi ei ütle, et see on teil enda risk. Ja siis riigi teine institutsioon saadab meile kohe kirja, et kuulge, et te tegite valesti. Mida noh?" ütles Kudre.

Kudre sõnul plaanis Setomaa vald maamaksu tõusust 35 000 eurot eelarvesse lisaks, nüüd kus tuleb arvestada vigasest kalkulaatorist saadud määrasid, ootab valda ees hoopiski 15 000 euro suurune maamaksu laekumiste vähenemine, ehk siis 50 000 eurot jääb eelarvest puuudu.

Kuigi Setomaa valla eelarve on suurusjärgus kuus miljonit eurot, on Kudre sõnul suur enamus sellest igal aastal juba kindlate kulutuste all kinni ja selle 50 000 oleks saanud teha uusi asju. "Vaba raha on ikkagi väga vähe. Meie jaoks on 50 000 väga suur summa," rääkis Kudre.

Anija vallavanem Riivo Noor ütles, et olukord ei ole normaalne, kus vald on rahandusministeeriumi andmete alusel teinud arvutused, ei ole midagi valesti teinud ja hiljem saab rahaliselt kannatada, nii et keegi ei vastuta. Vald oli arvestanud maamaksu tõusust tulevate vahenditega ja nüüd pigem kaotab.

Mida Anija vald edasi plaanib Noor öelda ei osanud, sest õiguskantsleri kiri oli veel nii värske. Kindlasti lubas Noor asja vallas põhjalikult arutada.

Varasemalt rahandusministeeriumis paiknenud kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakond viidi ministeeriumite ümberkorralduste käigus üle regionaal- ja põllumajandusministeeriumisse. Sulev Liivik siiski jätkab osakonna juhina. Tema sõnul on tal väga kahju, et asjad nii läksid.

Liivik rääkis, et vigane kalkulaatorist saadi teada suve alguses ja omavalitsustele sai 9. juunil saadetud kirjad soovitusega maamaksumäärad üle vaadata. Omavalitsustesse, mis ei olnud juunis midagi teinud, hakkas omavalitsuste finantsjuhtimise osakond helistama juulis.

Esmalt vigane kalkulaator tekkis nii, et maksuametist saadud alusandmed, mida tuli pool aastat oodata, olid tõenäoliselt vigased, rääkis Liivik. Teiseks läks ka midagi valemites valesti, need hindasid maksulaekumist üle, lisas Liivik.

Häda oli selles, et kalkulaator oli ehitatud visualiseerimistarkvaraga Microsoft Power BI, kus ei olnud võimalik alusvalemeid vaadata. "See ei olnud Excel. Tavainimene ei saanudki valemeid üle kontrollida. Ma pidin seda inimest usaldama, kes selle tegi," rääkis Liivik.

Kalkulaatori väljatöötamist alustas nimelt tema osakonna töötaja, kes viis selle lõpule juba töölt lahkumise järel. Ministeeriumile läks vigase kalkulaatori väljatöötamine Liiviku sõnul maksma alla tuhande euro.

Mis puudutab soovitusi omavalitsustele augustis ikkagi uued maksumäärad kehtestada, ütles Liivik, et nende õiguslikul hinnangul seal ei oleks pidanud õiguslikke probleeme olema ja omavalitsustele sai antud soovitus riske hinnata ja ise otsustada. Seda, et õiguskantsler võiks sellise tegevuse õigusvastaseks pidada, keegi oodata ei osanud.

"Vabandame kõikide kohalike omavalitsuste ees. Oleme tekitanud segadust. See on kohutavalt kahetsusväärne. Kindlasti nii ei tohiks teha asju, asju ajada, aga nii kahjuks on läinud," rääkis Liivik. "Mina vastutan selle asja eest osakonna juhatajana, aga lihtsalt on niimoodi, et ei tulnud kõik asjad niimoodi välja, nagu oleks pidanud tulema."