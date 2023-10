Paljude sõiduautomarkide tarneraskused on minevikku jäänud

Kui eelmist aastat iseloomustas autode hinnatõus ja üleilmse kiibikriisi tõttu üha pikemaks venivad tarneajad, siis nüüdseks leiab mitme automüügiettevõtte kodulehelt laovarude rubriigist terve hulga uusi autosid, sealhulgas ka sooduspakkumisi.

Škoda sõidukite edasimüüja Auto 100 müügijuht Risto Sikk ütles ERR-ile, et üldises mõttes on olukord rahunenud ja usutavasti liigutakse varsti paremuse suunas. Enamiku mudelite tarne on 90 protsendi ulatuses taastunud ja ooteaeg klienditellimustel paar-kolm kuud. Pikem tarneaeg on ainult Škoda Octavia bensiinimootoriga versioonil, mille tellimuste arv on mudeli populaarsuse tõttu väga suur.

"Ka Octavia osas muutub olukord iga nädalaga paremaks ja täna on Eestis kohapeal üle 50 Octavia laoautodena kohe saadaval," lisas Sikk.

Toyotasid müüva Amserv Grupi tegevjuht Rene Varek kinnitas, et neilgi on laos rohkem enamlevinud mudeleid või on need olemas siinse regiooni maaletooja laos, kust nad nädala-paariga kätte saab.

"Selles mõttes hakkavad need tarneprobleemid pigem põhimudelitel normaliseeruma," ütles Varek.

Ta lisas, et kui vahepeal oli ka kampaaniaid üsna vähe, siis nüüd teevad neid nii maaletoojad kui ka finantseerijad ning see aitab müügile kaasa. Kuna euribor on järjest kerkinud, on inimeste mure intressikasvu ees suurem ja tehakse ka fikseeritud intressiga kampaaniaid, mis on Amservi tegevjuhi sõnul neile päris palju kliente toonud.

Siiski ei tähenda see, et tarneraskused oleksid täielikult minevikku jäänud. BMW, Jeepi, Alfa Romeo, Mini ja Rolls-Royce'i esindava United Motorsi müügijuht Leino Luik ütles, et margiti ja mudeliti on olukord väga erinev.

"Kui üldpilti vaadata, siis on olukord kindlasti parem kui koroonaajal, kui autod otsa said. Täna tehakse laoautodele kampaaniaid ja allahindlusi, mis tähendab, et mingid autod on lattu seisma jäänud, samas aga mingeid autosid pole ja tarneaeg on väga pikk. Mõnel mudelil on tarneaeg aasta või isegi kaks aastat," lausus ta.

Elektriautode osakaal on kiirelt kasvanud

Luik tõi välja, et varsti ei ole turul autot, mis poleks tehnoloogiliselt kuidagi seotud elektriga, suund on keskkonnasäästlikuma toote ostmiseks.

"Kui vaatame viimaste kuude elektriautode osakaalu, siis eelmise aasta lõpetasime elektriautode 3,3-protsendilise turuosaga Eestis, aga täna on see juba peaaegu kümne protsendi lähedal. Elektriautode soetamine buumib, me tõuseme, kuigi oleme Euroopa keskmisest, 22 protsendist veel kaugel," rääkis ta.

Teise tendentsina nimetas Luik seda, et uute autode hulgas on varsti vaid kaks valikut – pistikhübriid või muul moel hübriid.

"Kuna pistikhübriidi mudelid uuenevad, tehnoloogia muutub kallimaks, siis puhta elektriauto ja mittepuhta elektriauto hinnad hakkavad turul võrdsustuma. Pole enam müüti, et elektriauto on kallis," kinnitas Luik. "Elekter on ainuke käegakatsutav alternatiiv sisepõlemismootorile. Kõik muud tehnoloogiad, olgu see vesinikutehnoloogia või mõni muu, on katsetusjärgus, teadlaste maa, reaalses elus seda tarbija niipea katsetada ei saa."

Uuel aastal tõuseb käibemaks seniselt 20 protsendilt 22 protsendini. Amservi tegevjuht ütles, et praegu see automüüki veel otseselt ei mõjuta, aga uuel aastal küll ning auto hinna puhul on kaheprotsendiline tõus päris märkimisväärne. Lisaks maksumuudatusele on aga tavaline, et aasta esimeses kvartalis tõstavad hindu ka autotootjad.

"Kui suur tõus ootab ees 2024. aastal lisaks käibemaksule, on väga raske ennustada. Praegu pole tehased meile teada andnud, milliseid hinnamuutusi nad on planeerinud, aga tõenäoliselt need tulevad," tõdes Varek.

Ta llisas, et 2025. aastal terendava automaksu mõjul vaatavad paljud autoostjad ka CO2 saastemäära ja kogu keskkonna poolt, aga kuna majanduskeskkond on suhteliselt habras, on autoostjaile määravaim absoluutne hind ehk kogukulu, mis autoga kaasneb. Tulevikuks prognoosivad nii Amserv kui paljud teised selle tööstusharu ettevõtted Vareki sõnul autoturu stabiliseerumist.

"Kuna paljud autoostjad ja ettevõtted on autoostu vahepeal edasi lükanud, tähendab see pigem, et autoturg võiks olla [järgmisel aastal] analoogne sellele aastale või isegi väikseses kasvus," ennustas ta. "Autoturg on kindlasti väljakutsuv uuel aastal, aga ma ei saa öelda, et oleks paanikaks põhjust või peaks olema pessimistlik."

Ostja lähtub emotsiooni asemel vajadusest

Ka Auto 100 ei ole eesoleva käibemaksutõusu mõju veel kogenud, kuid Sikk märkis, et automaksu edasilükkamine tekitas teatava rahunemise ja suurt ostulainet kaasa ei toonud.

"Eks nüüd ongi lootus, et automaks toetaks ka sisuliselt CO2 vähendamist ja autopargi uuendamist. Eesti on jätkuvalt üks Euroopa vanima autopargiga riikidest, mis tähendab seda, et tegeleda tuleks just autopargi uuendamise toetamisega, mitte vastupidi," tõdes Sikk.

United Motorsi müügijuht ütles, et kui kevadel automaksu kehtestamise plaaniga välja tuldi, oli tunda automüügi aktiveerumist. Samas rõhutas Luik, et müük aktiveerub kevadeti alati, mistõttu on raske üksühest võrdusmärki nende teemade vahele tõmmata.

Majanduses on hetkel keeruline aeg, kuid Luige sõnul on näha, et inimestel pole raha otsas, pigem on mindud säästurežiimile – tulevik on ebakindel ja suuri otsuseid, milleks on ka autoost, ei julgeta teha.

"Liigume suunda, kus tehakse vähem emotsionaalseid ja rohkem ratsionaalseid otsuseid. Autovahetus on pigem vajaduspõhine," tõdes Luik "Kindlasti ei näe me täna, et maksutõusude faasis ja ebakindla oleku taustal oleks tohutu optimism. Pigem mõjutab see nii, et inimesed ostavad vähem."

Uusi autosid ostetakse tema sõnul üsna stabiilselt ja see arv on väikses kasvus. Eestis registreeritakse igas kuus umbkaudu 1800 autot, aga suure osa moodustavad neist ettevõtted ja suurkliendid.

"Kui suudaks eraldada eraisikute ostud, siis kardan, et need on küll langustrendis, aga ametlik statistika selle kohta Eestis puudub," sõnas Luik. "Kui rääkida, mis järgmine aasta toob, ei julgeks ma väga suurt buumi arvata. Jube äge, kui suudaks sama tasemega jätkata."