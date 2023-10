Kolonel Väli: sügis muudab sõjategevuse iseloomu Ukrainas

"Lihtsalt öeldes võib nentida, et kumbki pool pole suuri läbimurdeid saavutanud," tõdes kolonelleitnant Väli reedel kaitseministeeriumis peetud briifingul.

Kuigi ilm on seni olnud soodne mõlema poole rünnakuteks, siis vihmadega kaasnev teede lagunemine (ukr.k. rasputitsa) halvendab rindel võimalusi sõjatehnikaga manööverdamiseks. Samas ei takista see väikestel jalaväeüksustel "peitusemängu ja üksteise hävitamist", märkis Väli.

Ilmamuutus võib takistada väikeste droonide kasutamist, ütles Väli. "Peame aru saama, et kui ilm on väga halb, pilved on madalad ja tuuled on tugevad, siis tuleb kasutusele võtta vähe suuremaid droone. Ja kui droonid ei näe ega suuda sihtmärke edastada, siis see omakorda mõjutab ka seda, kuidas kasutatakse suurtükiväge," lisas ta.

Kolonelleitnant Väli antud ülevaate kohaselt on tuhandekilomeetrise rinde põhjaosas, Kupjanski suunal näha, et Venemaa on tegelenud seal lahinguruumi ettevalmistava tegevusega, koondades sinna lisaüksusi, võimalik et kaasab sinna ka 25. üldvägede armee.

"Võib eeldada, et seoses ilma muutumisega - rasputitsaga – võib seal Vene Föderatsiooni vägede aktiivsuse kasvad," märkis Väli. Tema hinnangul ei suuda Venemaa siiski ka isegi koos lisavägedega saavutada läbimurret Ukraina kaitsest.

Seal lõuna poole jääval Bahmuti suunal käib Väli sõnul kaevikusõda nagu Esimeses maailmasõjas. Seal on näha, kuidas Ukraina relvajõud on haaramas Bahmuti linna "väga süsteemselt ja rahulikult" nii põhja kui lõuna poolt, aga samas peab nentima, et Venemaa on seal suutnud olukoda kontrolli all hoida, rääkis Väli.

Mariinka ja Avdiivka suunal muutusi pole.

Rääkides Ukraina vastupealetungist Zaporižžja oblastis Orihhivis suunal, ütles Väli, et pärast Robotõne vabastamist jätkavad ukrainlased haaratud platsdarmi kindlustamist ja laiendamist. Ukraina üksused on murdnud läbi mitmest kaitseliinist, kuid Venemaa on seal ukrainlaste tagasitõrjumiseks üritanud teha vasturünnakuid.

Samal ajalt on ka näha, kuidas Venemaa insenertehnilised üksused jätkavad eelkõige Berdjanski ja Mariupoli suunal kindlustustöid. Väli rääkis ka sellest, et kuna Venemaa tugineb oma logistikas suuresti raudteevedudel, siis on senise raudteeliini äralõikamise kartuses alustatud 150 kilomeetri pikkuse Mariupoli ja Komsomolski vahelise raudtee ehitusega, et teha järelvedusid ja ka okupeeritud Krimmi varustada. Kuigi Ukraina liigub Orihhivi suunal aeglaselt edasi, ei saa temalt eeldada läbimurret lähinädalate jooksul, tõdes kolonelleitnant Väli.