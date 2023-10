Haridustöötaja elutööpreemia pälvisid Lauristin, Vseviov ja Taagepera

Galal kuulutati välja laureaadid 12 kategoorias ning anti välja kolm elutööpreemiat

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas kutsus auhinnagala avakõnes üles tundma uhkust.

"Eesti haridussüsteem on üks maailma parimaid ja seda nii laste akadeemiliste teadmiste kui ka võrdselt hea hariduse kättesaadavuse osas. See on suur saavutus. Paljudel teistel väikese keele ja rahvaga ning keerulise ajalooga riikidel, ei ole see õnnestunud. Selle taga on ennekõike õpetajaskond," ütles minister kõnes.

President Alar Karis rõhutas oma kõnes, et noorte õpetajate jaoks on väga oluline toetav töökeskkond.

"Küllap on paljudel teie seas pajatada oma lugu õpetajaks saamisest ning õpetajaks küpsemisest. Neist keskkonnateguritest, mis teid toetasid. Ja neist raskustest, millest jagu saamine on nõudnud sitkust. Te teate, mida saaks muuta ja peaks muutma, et kõigil õpetajatel oleks võimalus olla hoitud ning teha oma tööd parimal moel," ütles president.

Karis märkis, et alustava õpetaja jaoks on oluline kooli juhtkonna ja teiste õpetajate toetus ning ta kutsus õpetajaid teineteise jaoks olemas olema. "See haakub väga sobivalt tänavuse vaimse tervise kuu juhtmõttega: olla teineteise jaoks olemas, hoida ja arendada suhteid enda kogukonnas," sõnas ta.

Aasta õpetaja 2023 laureaadid on:

Aasta lasteaiaõpetaja – Kätlin Vaher, Põlva Lasteaed Pihlapuu

Aasta klassiõpetaja – Kati Tuulis, Saku Gümnaasium

Aasta klassijuhataja – Elve Mäekivi, Lagedi Kool

Aasta põhikooli aineõpetaja – Alla Vinitšenko, Miina Härma Gümnaasium

Aasta gümnaasiumiõpetaja – Raimo Maasik, Rakvere Riigigümnaasium

Aasta kutseõpetaja – Edvards Puciriuss, Tallinna Kopli Ametikool

Aasta huvialaõpetaja – Mart Aus, Rakvere Muusikakool, Lasnamäe Muusikakool, Paide Muusikakool, Keila Muusikakool

Aasta tugispetsialist – Carolina Šuman, Ilmatsalu Põhikool, Rajaleidja, Tartu Ülikool

Aasta õppejõud – Grete Arro, Tallinna Ülikool

Aasta õppeasutuse juht – Karmen Paul, Viimsi Gümnaasium

Aasta hariduse sõber – "Lae end" haridusprogramm (ABB, Eesti Energia, Fermi Energia, LHV, Metrosert ja Nordecon)

Aasta haridustegu – Eesti kool Ukraina sõjapõgenike lastele, Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi Räägu kool

Riiklik haridustöötaja elutööpreemia – Marju Lauristin

Riiklik haridustöötaja elutööpreemia – David Vseviov

Riiklik haridustöötaja elutööpreemia – Rein Taagepera

Kõik laureaadid said traditsiooniliselt auhinnaks väikese Joosepi kuju, kes hoiab käes maakera, mis sümboliseerib kogu maailma teadmisi.

Kõikide kategooriate laureaadid pälvisid aastapreemiana 10 000 eurot, elutööpreemia laureaadi preemiasummaks on 65 000 eurot. Rahalise preemiaga, mille suuruseks on 3000 eurot, tunnustati ka kõikide kategooriate nominente.

Aasta õpetaja konkursile said kõik soovijad kandidaate esitada märtsis ning kokku esitati kandidaate ligi 1800. Finalistide hulka jõudis üle 200 õpetaja ja haridustöötaja, nende seast valis riiklik komisjon välja igas kategoorias kolm nominenti.