Osa tormis elektrita jäänud majapidamisi saab voolu tagasi reedeks

Tipphetkel oli tormi tõttu elektrita korraga 50 000 majapidamist, aga kokku oli katkestustest puudutatud kliente 80 000-90 000, rääkis "Vikerhommikus" Elektrilevi juht Mihkel Härm.

Esmaspäeva hommikul rikkekaarti vaadates võib Härmi sõnul tõdeda, et suurem kriis on möödas, aga teisalt on ikkagi veel paljudel elekter ära. Kõige raskem seis on siiani Harjumaal, Lääne-Virumaal ja Hiiumaal. "Aga mujal peaks ikkagi tänasega saama suurem osa rikkeid likvideeritud," avaldas Härm lootust.

"Kõige viimastel, ma kahjuks arvan, et läheb umbes reedeni. Aga veel kord, kui need kolm maakonda välja jätta, siis peaks ikkagi tänase õhtuga olema pilt juba päris ilus ja homme kindlasti, kui me jällegi neid kolme maakonda ei arvesta, siis peaks see vool tagasi olema," oli Härm optimistlik.

Kõige kauem tuleb elektrit oodata ilmselt osal Harjumaa elanikest. Seal oli Härmi andmetel tipphetkel rikkeid üle 10 000. Sinna on Elektrilevi toonud brigaade ka mujalt Eestis ja toob esmaspäeval veelgi.

Reede õhtust saadik on rikkemeeskonnad töötanud kahes vahetuses. Esmaspäeval saadab Elektrilevi rikkeid likvideerima üle saja brigaadi.

Tallinnas Metodisti kiriku juures langenud puud Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Härm ei nõustunud kriitikaga, nagu tulnuks torm Elektrilevile taas ootamatult. "Me juba alates reede õhtust olime valmis, mehed olid platsil," kinnitas Härm ja lisas, et seekord tegi olukorra raskemaks asjaolu, et väga tugev tuul puhus reede õhtust pühapäeva õhtuni. "Tuul oli nii tugev, et Põhja-Eestis näiteks tõstukeid ei saanudki kasutada ja ka rikkeid tuli kuni eilse õhtuni ikka pidevalt juurde. Tänane hommik on see koht, kus me saame hakata likvideerimisega selliselt pihta, et uusi rikkeid enam ei tule."

Elektrikatkestuste ennetamiseks tegeletakse liinivõrgu hooldusega Härmi kinnitusel jooksvalt.

"Kui nüüd mõelda selle peale, et maksimaalselt laiaks tehtud liini trass on 20 meetrit ehk siis kümme meetrit liinist ühele poole ja kümme meetrit teisele poole ja kui nüüd seal kümne meetri kaugusel kasvab puu, mis on 20 meetri kõrgune, siis no tee, mis sa tahad, ulatub ta liinini. Kui ikkagi see 30-meetrine tuul tuleb, siis see ongi see koht, kus meil lihtsalt peab olema piisavalt palju brigaade, kelle me sinna hooldustöid saadame tegema," selgitas Härm, lisades, et õnneks praegu on Elektrilevil brigaade väga palju.

"Muidugi võiks mõelda, et viime siis kõik need liinid maa alla, aga see ka ilmselgelt ei ole mõistlik lahendus, nii et paraku me peame leppima sellega, et on sügistormid, mis tihti kestavad mitu päeva ja siis elektrikatkestusi kahjuks tuleb ette."