Ekspert: ankru lohisemine on harv juhus

Balticconnectori purunemisele eelnenud ajal seilas piirkonnas mitmeid laevu. Ankru veeskamine taristu piirkonnas on keelatud ja üldiselt peetakse reeglist kinni, samas ei saa antud olukorras midagi välistada, ütles laevaliikluse juhtimise osakonna juhataja Are Piel.

Vene kaubalaev tunnistas Soome meediale tormi tõttu ankrusse jäämist samas piirkonnas.

Laevadel on lubatud veealuse taristu asukohast ankrut veesata poole miili kaugusel. Üldiselt seda reeglit ei rikuta ja laev annab teada ankru veeskamise soovist ja kohast, kuivõrd on võimalik, et laev lohistab ankrut mööda põhja järel - ilm oli tormine.

Teiste seas viibis gaasitoru purunemise asukoha lähedal Vene kaubalaev SVG Flot. Laeva omaniku esindaja ütles intervjuus Soome ajakirjanikele, et laev oli piirkonnas ankrus kehva ilma tõttu reede õhtust kuni pühapäeva õhtuni.

"Üldiselt merenduses ankru järgilohistamine on väga harv juhus. Kas siis laeval on rike või midagi on katki läinud tormiga. Aga midagi praeguses olukorras välistada ei saa," ütles Piel. "Seal sõitis neli laeva üle sellel ajavahemikul, mis meile anti. Esmapilgul tundus, et tavapärane liiklus, aga rohkem ma praegu kommenteerida ei saaks."

Kolme Soomes asuva seismojaama diagrammilt on näha seismilised lained.

Sündmus oli väikese mõjuga ning jäi allapoole Eesti seismojaamade tuvastamislävendit, selgitas seismoloog Heidi Soosalu.

Seismoloog ütles, et tegu on teadmata põhjusega. Samas on nii Elering kui ka Norra seismoloogiafirma kommenteerinud, et võnkeid võis põhjustada laeva ankur.

"Praeguse sündmuse magnituudiks ma hindasin 0,5. Pole ime, et tuvastamislävendile alla jäi - meil on tuvastamislävend umbes magnituud üks," sõnas Soosalu. "Antud sündmus sarnaneb sellele, mis võiks olla mingi väiksevõitu lõhkamine Eesti lubjakivikarjäärides."

Merevägi sidekaabli purunemist ei kommenteeri. Riigiprokuratuur alustas kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb elutähtsa süsteemi häirimist või kahjustamist. Kriminaalmenetlust juhib riigiprokuratuur ja viib läbi kaitsepolitseiamet koostöös Soome ja teiste riikide õiguskaitseasutustega.