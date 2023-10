Kallas Balticconnectorist: toimunu üle ei ole mõtet spekuleerida

Küsimusele, kas kahjudest pilte näinuna oskab Kallas öelda, kas tegemist võis olla plahvatuse või millegi muuga, vastas Kallas, et tema ei ole ekspert ning uurimisrühm tegeleb sellega.

"Tõesti on alustatud menetlust gaasitoru osas Soome juhtimisel ja sidekaabli osas meie juhtimisel. Las eksperdid teevad oma tööd, et öelda, mis siis ikkagi täpsemalt juhtus. Aga jah, pilte ma olen näinud," ütle Kallas.

Kallase sõnul ei ole mõtet praegu toimunu üle spekuleerida. "Siin on ikkagi kaalul väga palju. Tõsi on see, et ega need asjad loomulikult tekkida ei saanud, kuigi torm oli, need kahjustused sellised on. Tähtis on see, kuidas siit edasi läheme," ütles ta.

"Meil on väga hea koostöö soomlastega, et välja selgitada, mis ikkagi juhtus. Samal ajal saame tegeleda sellega, et kriitilise infrastruktuuri kaitset suurendada, oleme selles osas liitlastega ka rääkinud ja räägime edasi, et mis on need võimalused. Loomulikult, kõik, mis on mere all on keerulisem kaitsta, kui see, mis toimub peal, aga tähtis on see, et hoiaksime tulevasi kahjustusi ära," ütles Kallas.

Kallase sõnul on erinevate versioonide puhul vajalikud sammud ja käigud teada. "Jällegi – ei maksa sündmustest ette tõtata. See kõik on väga suure tähelepanu all, arvestades, mis maailmas toimub ja igasugustel sõnadel või versioonide välja käimisel on oma kaal. Peame liikuma rahulikult selle uurimisega, mida toimetatakse ka kiiresti."

Ka seda, kas Balticconnectori ja sidekaabli purunemine on seotud, ei saa Kallase sõnul praegu veel öelda. Millal konkreetsemaid vastuseid juhtunu kohta tulla võiks, ei ole peaministri sõnul praegu veel teada.

Peaminister rõhutas, et gaasi varustuskindlusega hetkel probleemi ei ole.