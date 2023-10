Venemaal on Euroopa veealuse taristu saboteerimiseks eraldi üksus

Ajaleht Helsingin Sanomat kirjutab, et Venemaal on olemas spetsiaalne sõjaväeline üksus, millel on olemas võimekus saboteerida veealust taristut. Pole tõendeid, et see üksus oli seotud Balticconnectori kahjustamisega.

Vene spetsiaalne saboteerimise üksus kannab nime Gugi, see on lühend venekeelsetest sõnadest, mis tähendavad süvaveeuuringute peavalitsust. Gugi peamisteks ülesanneteks on luureandmete kogumine ja saboteerimine, vahendas Helsingin Sanomat.

Lääne ekspertide hinnangul on Gugi käsutuses vähemalt neli allveelaeva.

Kaks Gugi käsutuses olevat laeva tegutsevad Soome lähedal asuvas baasis. Üksusele kuulub ka tuumaallveelaev Lošarik. See allveelaev sattus 2019. aastal Norra ranniku lähedal ränka õnnetusse, hukkus 14 meremeest.

Eriüksusele kuulub veel uurimislaev Jantar, mis lääneriikide ekspertide hinnangul on luurelaev. See laev suudab saata mehitamata sõidukeid merealuste kaablite juurde.

"Venemaa on investeerinud võimetesse, millega ta võib ohustada Euroopa kriitilist taristut. Venemaa on pidanud seda oluliseks juba nõukogude ajast," kirjutas Briti mõttekoja Royal United Services Institute (RUSI) teadur Sidharth Kaushal. Tema artikkel avaldati juba mais.

Kaushali artikli kohaselt on Gugi koosseisus spetsiaalse väljaõppe saanud sõdurid, kes suudavad kahjustada kaableid ja torusid. Need sõdurid on varustatud ka vajaliku varustusega.

Gugi ei kuulu mereväe koosseisu, vaid allub otse Venemaa kaitseministeeriumile. Üksus on erineval kujul tegutsenud juba 1965. aastast, NSVL kasutas seda üksust lääneriikide allveelaevade jälgimiseks.