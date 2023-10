Haridusministeerium ei ole nõus Repsi kohtu alt pääsemisega

Reps soovis oma kriminaalasja oportuniteediga lõpetamist, kuid prokuratuuri eeltingimus oli süü tunnistamine ja haridusministeeriumiga kahju hüvitamises kokkuleppele jõudmine. Reps soovis ministeeriumiga tekitatud kahju (tsiviilhagi summas 120 000 eurot) hüvitamist märgatavalt vähendada ja saatis ministeeriumile ka sellesisulise ettepaneku.

Haridusministeerium nõuet vähendama nõus ei olnud.

"Ministeeriumi seisukoht on, et igasuguse menetluse lõpetamise taotluse toetamiseks peab Mailis Reps tunnistama, et on riigile kahju põhjustanud ja esitama selge ajakava saadu tagastamiseks," ütles ministeeriumit esindav Ellex Raidla vandeadvokaat Marko Kairjak.

"Kahjutundega näeb ministeerium hoopis seda, et vaatamata kohtus avaldatud soovile asja lõpetada on Mailis Reps endiselt nii avalikkuse ees kui ka ministeeriumile esitatud dokumentides võtnud seisukoha, et ei näe endal süüd ega ka vajadust bussi kasutamise või alluvatele nende tööülesannetega mitteseotud kohustuste panemisega saadut tagastada," lisas Kairjak.

"Eelnevat arvestades on ministeerium vastanud Repsi kaitsjatele, et kokkuleppe saavutamine on võimatu ning andnud kohtule samuti teada, et pooled kokkulepet ei saa," märkis Kairjak.

Kui haridusministeerium ei ole asja lõpetamisega nõus, siis kohtuprotsess jätkub. Samas kui Reps on nõus haridusministeeriumile viimase kahjunõude hüvitama, siis võiks Kairjaki sõnul ministeerium kaaluda oportuniteediga nõustumist.

Repsi kaitsja: tsiviilnõuet ei saa täies ulatuses tunnustada

ERR soovis saada Mailis Repsilt kommentaari, kuid ta ei vastanud telefonikõnele.

Repsi kaitsja, Levin büroo partner ja vandeadvokaat Paul Keres ütles, et haridusministeeriumi tsiviilnõuet ei saa täies ulatuses tunnustada, sest seal on sees mitmeid ilmselgelt põhjendamata kulusid. Näitena tõi Keres nõude ministeeriumi bussi kasutamise eest isiklikul otstarbel, öeldes, et ministrite autokasutused isiklikel otstarvetel on kehtiv praktika.

Kerese sõnul on kõik pooled samal nõul, et kriminaalasi tuleks oportuniteediga lõpetada, vaid haridusministeerium on sellele vastu.

"Neil on menetlusosalisena õigus oma menetlusõigusi kasutada, nii nagu nad ise seda parimaks paremaks peavad. Aga minu minu seisukoht on, et ei ole otstarbekas," rääkis Keres.

Paul Keres. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

"Kui kohus sooviks, siis kohus saaks tsiviilhagi suunata tsiviilkohtumenetlusse ja menetluse kriminaalasjas siiski lõpetada oportuniteediga. Seda on tehtud varem ka. Kohtupraktikat on küll ja küll. Kui ta ei soovi, siis sellisel juhul meil ei jää muud üle, kui me vaidleme selle asja lõpuni," ütles Keres.

Igal juhul haridusministeeriumi nõuet tasuda plaanis ei ole. "See poos, mille nad on võtnud, on minu arvates menetlust kahjustav ja ei teeni mitte kellegi huve. Aga see on nende õigus. Mailis Reps ise nimetas seda väljapressimiseks, et sellele ei kavatse ta alluda," lisas Keres.

Prokuratuur ei ole veel teinud kohtule avaldust kriminaalasja oportuniteediga lõpetamiseks.

Repsile on esitatud kriminaalsüüdistus, mis koosneb seitsmest erinevast nn osateost, neist kolm on seotud omastamise ja ülejäänud kelmusega. Lisaks on haridus- ja teadusministeerium esitanud Repsi vastu tsiviilhagi summas ligi 120 000 eurot, millest 70 000 eurot moodustavad kulud lapsehoiuteenusele. Sellele summale lisanduvad menetluskulud ja võimalik sunniraha.