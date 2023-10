USA toetab plaani suunata Vene külmutatud varade kasumid Ukrainale

Yellen ütles, et tema toetab Lääne jurisdiktsioonide arvelduskodades külmutatud Vene varade kasumite rakendamist Ukraina abistamise heaks.

USA rahandusministri kommentaar on seni kõige otsustavam toetusavaldus Euroopas arutatavatele plaanidele hakata kasutama Ukraina abistamiseks enam kui 200 miljardi euro väärtuses Euroopas külmutatud Vene varasid. Suurimat osa neist varadest hoitakse maailma suurimas Belgia arvelduskojas Euroclear.

"USA […] peab tagama, et Venemaa maksab selle tekitatud kahjustuste eest," ütles Yellen.

Samuti kinnitas Yellen, et Ukraina abistamine on absoluutne prioriteet Bideni administratsiooni jaoks.

Kokku on lääneriikides külmutatud umbes 300 miljardi euro väärtuses Vene riigiinstitutsioonide, ennekõike Vene keskpanga varasid.

Euroopa riigid arutavad võimalusi kasutada Euroclearis külmutatud varadelt teenitud kasumeid Ukraina aitamiseks.

USA toetus on märkimisväärne, sest mõned Euroopa Liidu ja Euroopa Keskpanga (EKP) ametnikud on väitnud, et selline plaan võib avaldada negatiivset mõju rahvusvahelistele finantsturgudele.

Veel üheks murekohaks on plaani õiguslikud aspektid. Seni reinvesteeris Euroclear Vene keskpanga omandis olevatelt võlakirjadelt teenitud kasumeid. Juba novembri alguses aga kohtuvad arvelduskoja ametnikud EKP esindajatega plaani arutamiseks.

Belgia suunab Vene kasumitelt teenitud maksutulu Ukrainale

Belgia valitsus on teeninud viimase pooleteise aasta jooksul Euroclearis külmutatud Vene varade kasumite pealt tasutud maksudest kopsaka tulu. Kolmapäeval lubas Belgia peaminister Alexander De Croo, et tema valitsus suunab kogu sellisel viisil tulevikus teenitud maksutulu Ukraina aitamiseks.

De Croo ütles ajakirjanikele pärast kohtumist Ukraina president Volodõmõr Zelenskiga, et Belgia loob 1,7 miljardi euro suuruse fondi Ukraina sõjaabi rahastamiseks. Raha suunatakse nii relvaabi osutamiseks kui ka humanitaarsetele eesmärkidele. Väljamaksete tegemist Ukrainale alustatakse jaanuaris.

Euroclearis külmutatud Vene varade pealt teenitud kasumeid maksustatakse tavalise ettevõtete tulumaksuga, mille määr Belgias on 25 protsenti. Kui sel aastal teenis Belgia juba 600 miljonit eurot maksutulu külmutatud Vene varade kasumitelt, siis järgmiseks aastaks ennustatakse 1,7 miljardi euro suurust maksutulu.