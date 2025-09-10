Belgia võib loobuda vastuseisust külmutatud Vene varade konfiskeerimiseks

Belgia andis mõista, et võib Euroopa Liidu pakutava toetuse korral loobuda oma vastuseisust riigis külmutatud Vene varade konfiskeerimiseks, teatas väljanne Financial Times.

Belgia võib olla avatud Euroopa Liidu (soovi)le, muutes Ukraina abistamiseks tema territooriumil immobiliseeritud Venemaa varade käitlemise viisi, kui sellega seotud juriidilised riskid laiendatakse kõigile EL-i liikmesriikidele, ütles riigi välisminister Maxime Prevot intervjuus Financial Timesile.

"Kui võetakse vastu uusi algatusi, oleks vaja tagada nende õiguslik tugevus, aga ka see, et riskid oleks jagatud," ütles Prevot lehele.

Pärast Venemaa täiemahulist kallaletungi Ukrainale Moskva suhtes kehtestatud sanktsioonide raames on lääneriikides külmutatud ka ligi 300 miljardi dollari väärtuses Vene keskpanga varasid. Lõviosa sellest ehk ligi 200 miljardit eurot on külmutatud Brüsselis tegutsevas maailma suurimas arvelduskojas Euroclear.

Seni on lääs, mis on Ukrainat abistanud kümnete miljarditega, kasutanud ainult külmutatud Venemaa varadelt teenitud intressitulu, kuna külmutatud varade asukohariigid väidavad, et nende konfiskeerimine võiks kahjustada nende rahanduslikku usaldusväärsust ja tooks tõenäoliselt kaasa teiste riikide majandusliku kättemaksu. Samas on selle väite vastu esitatud viide, et varade külmutamisele ei ole aastate jooksul järgnenud nende riikide suhtes mingeid erilisi vastumeetmeid.