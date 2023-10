EL alustab sotsiaalvõrgustiku X uurimist desinformatsiooni osas

Euroopa Komisjon teatas neljapäeval, et alustab uurimist Elon Muski omanduses oleva sotsiaalmeediaplatvormi X ehk endise Twitter osas hindamaks, kas see on võimaldanud levitada desinformatsiooni Gaza ja Iisraeli konflikti kohta.

Brüssel nõuab, et X ja Meta võtaksid maha desinformatsiooni, sest pärast Palestiina äärmusrühmituse Hamas rünnakut Iisraelile on sotsiaalmeedias hakanud vohama eksitavad ja libapostitused.

Euroopa Komisjoni siseturu ja digimajanduse volinik Thierry Breton hoiatas teisipäeval Elon Muski, et tema sotsiaalmeediaplatvorm X levitab ebaseaduslikku sisu ja desinformatsiooni.

Ta saatis kirja nii Muskile kui Mark Zuckerbergile, kelle Meta gruppi kuuluvad Facebook ja Instagram.

Breton nõudis, et nad esitaksid 24 tunni jooksul tõendid sammudest, mis nad on astunud tagamaks ebaseadusliku sisu ja desinformatsiooni kõrvaldamine platvormidelt vastavalt Euroopa Liidu uuele digiteenuste seadusele. Komisjon teatas neljapäeval, et saatis ettevõttele ametliku teabenõude Brüsseli uue Euroopa digitaalteenuste seaduse (DSA) alusel.

Euroopa Komisjoni hinnangul võis X edastada ebaseaduslikku sisu. Komisjon nõuab oma 40-leheküljelises teabenõudes sotsiaalmeediaplatvormilt selgitust.

Sotsiaalmeediaplatvormil X on kõigile punktidele aega vastata oktoobri lõpuni, kuid kõige pakilisematele küsimustele ootab komisjon vastust järgmiseks kolmapäevaks.

"Eesmärk on kaitsta meie kodanikke ja demokraatiat pakkudes kasutajatele turvalist keskkonda ja usaldusväärseid teabeallikaid isegi kriisi ajal," ütles Breton uudisteagentuurile AFP.

Tegevjuht Linda Yaccarino vastas, et ettevõte on juba astunud samme kümnete tuhandete postituste sisu eemaldamiseks. Yaccarino sõnul on juba kustutatud ka sadu kasutajakontosid, mis olid seotud eelmisel nädalavahetusel Iisraelis rünnaku korraldanud äärmusorganisatsiooniga Hamas.

Vastuskirjas Bretonile ütles Yaccarino, et teenus eemaldas postitused, kus täheldati vägivaldset sõnakasutust või mis sisaldasid valeinformatsiooni.

Kui sotsiaalmeediateenuste puhul leitakse, et need on EL-i digiteenuste regulatsiooni rikkunud, siis saab saab selle eest karistada kahjuliku sisu tõkestamiseks meetmete kehtestamisega või rahatrahviga, mis ulatub kuni kuue protsendini ettevõtte globaalsest käibest. Äärmisel juhul võidakse platvormid Euroopas isegi ära keelata.