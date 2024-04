Euroopa Komisjon algatas Meta suhtes ametliku menetluse

Komisjoni menetlus puudutab eksitavaid reklaame ja desinformatsiooni, poliitilise sisu nähtavust, sisu reaalajas jälgimist ning ebaseaduslikust sisust teatamist.

Komisjon kahtlustab, et Meta ei täida digiteenuste määrusest tulenevaid kohustusi, mis on seotud eksitavate reklaamide, desinformatsioonikampaaniate ja teenuste koordineeritud mitteautentse kasutamisega Euroopa Liidus. Sellise sisu levik võib komisjoni sõnul kujutada endast ohtu ühiskondlikule arutelule, valimisprotsessidele ja põhiõigustele ning tarbijakaitsele.

Samuti kahtlustab komisjon, et Meta lähenemine, mis seab poliitilise sisu Instagrami ja Facebooki soovitussüsteemides tagaplaanile, ei vasta digiteenuste määrusest tulenevatele kohustustele. Uurimise käigus keskendub komisjon sellele, kas see lähenemine on kooskõlas läbipaistvuse ja kasutajate õiguskaitse tagamise kohustustega, samuti nõuetega hinnata ja leevendada riske ühiskondlikule arutelule ja valimisprotsessidele.

Meta on teatanud, et loobub sisu reaalajas jälgimise vahendist CrowdTangle, mis võimaldab teadlastel, ajakirjanikel ja kodanikuühiskonnal reaalajas jälgida valimisi, sealhulgas reaalajas tulemusi. Vastavalt Euroopa Komisjoni hiljutistele suunistele tuleks valimiste ajal sellistele vahenditele juurdepääsu aga hoopis laiendada. Seetõttu leiab komisjon, et plaaniga loobuda CrowdTangle'ist, ei ole Meta suutnud hoolikalt hinnata ega maandada riske, mis on seotud Facebooki ja Instagrami mõjuga ühiskondlikule arutelule ja valimisprotsessidele.

Komisjon selgitab, et Meta platvormidel on üle 250 miljoni aktiivse kasutaja kuus, mis tähendab, et selline praktika võib vähendada võimalusi jälgida väärinfo ja desinformatsiooni levikut ning seega kahjustada kodanikuarutelu ja valimisprotsesse.

Komisjon kahtlustab ka, et Meta loodud süsteem, mis võimaldab kasutajatel teatada ebaseaduslikust sisust, ei vasta digiteenuste määrusest tulenevatele kohustustele, sest ei ole piisavalt kergesti juurdepääsetav ega kasutajasõbralik. Komisjon leiab ka, et Meta ei ole loonud tõhusat ettevõttesisest kaebuste menetlemise süsteemi.

"Komisjon on loonud vahendid, et kaitsta Euroopa kodanikke desinformatsiooni ja kolmandate riikide poolse manipuleerimise eest. Kui me kahtlustame eeskirjade rikkumist, siis tegutseme. See reegel kehtib alati, eeskätt aga demokraatlike valimiste ajal. Suured digiplatvormid peavad täitma oma kohustusi ning tänane otsus näitab, et me võtame nõuete täitmise tagamist tõsiselt," sõnas Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.

Menetluse algatamise aluseks on 2023. aasta septembris Meta saadetud riskihindamisaruande esialgne analüüs, Meta vastused komisjoni ametlikele teabepäringutele, avalikud aruanded ja komisjoni enda analüüs.