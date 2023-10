Loomaaeda on tänavu enim kõrvitsaid toonud virulased

Sel teisipäeval tuli terve Kiltsi mõisakool, pea 60 last, loomaaeda oma toidumoonaga, ainult süüa ei võetud kaasa mitte endale, vaid loomaaia asukatele. Ainuüksi kõrvitsaid oli 540 kilo, muud köögiviljad lisaks.

"Kevadel õpilased ise istutavad seemne mulda. Kui kool läbi saab jaanipäeva ajal, võtavad oma taimekese kaasa, panevad maha ja sügisel me korjame need kõik kokku ja siis viime loomaaeda," rääkis Kiltsi mõisakooli õpetaja Erko Elmik.

Aga lisaks kõrvitsatele toodi koduaiast ka kartuleid, porgandeid, õunu. Kogused olid tänavu nii suured, et õpetajatel tekkis vahepeal mure, kas kõik bussi peale ära mahub. Tänavune suvi ei nöökinud mitte ainult põllumehi, vaid ka koolilastest kõrvitsakasvatajaid.

"Kõrvits oli natukene väiksem, just need, mida me ette kasvatasime, aga nad leidsid kõrvalt suuremaid ja kobedamaid ikkagi. Keegi ei jätnud toomata midagi," ütles Elmik.

Kõrvitsa kinkijate edetabelit juhivadki praegu virulased. Kiltsi kool on auväärsel teisel kohal, esikoht on aga ligi 30 km kaugusel asuva Kadrina kooli käes, kes samuti enda kasvatatud taimedelt sai saak ligi 670 kilo. Kõige suurema kõrvitsa rekord, 40,5 kilo, on Vasta kooli käes; kõige pisem – 10 grammi – on pärit Tabasalu lasteaiast.

Kui saak on hea, siis peaks aedvilju jaguma kevadeni.

"Hooaja alguses nad jooksevad kiiremini seda sööma, aga kui kõrvitsat jagub kevadeni või nii, siis isu on kindlasti väiksemaks jäänud," ütles Tallinna loomaaia ulukihooldaja Erko Kiisel.

Kiiseli sõnul on kõik kolm elevanti, nii Carl, Fien kui ka Draay, Eesti maitsetega kohanenud ja söövad hea meelega kõiki siin kasvavatud köögivilju. Kui paar aastat tuli kehvade hoiutingimuste tõttu kõrvitsate kogumisele piir ette panna, siis tänavu saab valmis uus söödaköök ja see mure peaks olema murtud.

"Praegu on meil kogutud 4,5 tonni köögivilju, kõrvitsaid peaks nendest olema 3,8 tonni. See kindlasti on juba päris hea kogus, aga kindlasti see suureneb enne kampaania lõppu;" lausus Kiisel.

Head ja paremat saab loomadele tuua oktoobri lõpuni. Aga toodud kraam peab olema selline, et ka tooja ise seda hea isuga sööks.