Poola valimistel on kaalul suhted Euroopa Liiduga

Küsitluste põhjal kogub asepeaminister Jaroslaw Kaczynski juhitud PiS umbes 35-40 protsenti häältest. Selle suurim konkurent, endise peaministri Donald Tuski Kodanikeplatvormi (Platforma Obywatelska – PO) ümber koondunud opositsioonikoalitsioon on jäämas alla 30 protsendi.

Ükski erakond ei pruugi saada piisavat enamust üksi valitsuse moodustamiseks. PiS peaks võib-olla valitsuse moodustamisel toetuma paremäärmuslikule Konföderatsioonile (Konfederacja). Kodanikeplatvorm seevastu vajaks valitsuspartneritena valimisliitu Kolmas Tee (Trzecia Droga) ja Vasakpoolseid (Lewica). Poolal pole häid kogemusi vähemusvalitsustega.

Kõige olulisem valimisteema on olnud sisseränne, ütles STT-le Varssavi ülikooli professor Justyna Zajac. PiS ja eriti Konföderatsioon suhtuvad negatiivselt Euroopa Liidu ühisesse vastutusse varjupaiga- ja immigratsioonipoliitikas.

Seadus ja Õiglus on populaarne eelkõige maal ning Poola ida- ja lõunaosas, samas kui opositsioon toetub suurlinnadele ja Lääne-Poolale.

PiS on Poolat valitsenud alates 2015. aastast ning selle aja jooksul on ta reforminud riigi kohtusüsteemi viisil, mis on tekitanud muret demokraatia erosiooni pärast. Sel põhjusel on Poolal olnud ka konflikte Euroopa Liiduga.

PiS suhtub EL-i reservatsioonidega, kuigi toetab Poola liikmesust. Erakonna silmis on EL-i institutsioonid Saksamaa ja Prantsusmaa marionetid.

Seaduse ja Õigluse hinnangul peaks EL olema eelkõige majandusblokk, mille fookuses oleks vabakaubandus ja tolliliit. Nad ei soovi koostööd julgeoleku- ja kaitsepoliitika vallas, ütleb professor Zajac.

Kodanikeplatvorm seevastu suhtub EL-i mõistvamalt, mistõttu võimaldaks opositsiooni valimisvõit Zajaci sõnul näiteks EL-i kaitsekoostööd süvendada.

Poolas valitseb välispoliitika osas laialdane üksmeel. Venemaad nähakse ohuna, USA-d ja NATO-t aga kõige tähtsamate partnerite ja julgeolekuloojatena. Ukraina toetamisel on samuti laialdane avalik toetus, kuigi Poola ja Ukraina suhted septembris teraviljavaidluse tõttu pingestusid.

Seega ei peaks välispoliitikas sõltumata valimiste võitjast suuri muudatusi olema oodata.

Poola valimisjaoskonnad suletakse Eesti aja järgi kell 22.00.