ERR Poolas: küsitluste järgi võidab Õigus ja Õiglus, kuigi senisest väiksema toetusega

Poolas viibiv ERR-i ajakirjanik Epp Ehand rääkis "Aktuaalsele kaamerale", et viimaste nädalate arvamusküsitluste järgi võidab valimised Õiguse ja Õigluse partei. Samas on küsitluste järgi erakonna populaarsus väiksem kui neli aastat tagasi ehk nad ei saa jääda ainuvõimule.

Ehand tõdes, et erakondade vahed arvamusküsitlustes on üsna väikesed ja seetõttu on keeruline öelda, kes täpselt valitsuse moodustab.

"Võimalused on lahtised, võib valitsuse moodustada jätkuvalt Õigus ja Õiglus, võib moodustada selle opositsioon ja võib juhtuda üldse nii, et on patiseis. Aga igasugune tulemus on oluline. Poola jaoks tähendaks Õiguse ja Õigluse võimu jätkumine konservatiivse suuna jätkumist või siis täispööret liberaalses suunas. Ühiskond on siin väga lõhestunud," ütles Ehand.

Tluszczi linnakese tänavad 50 kilomeetri kaugusel Varssavist olid keskpäeval üsna tühjad, küll aga leidus rahvast valimisjaoskonnas.

"Kõige olulisemad teemad meie jaoks on raha ja tervis. Tervis ja tervishoid, abi eakatele inimestele. Aga mitte nii nagu seda praegu tehakse, et maksame raha, raha, raha, et inimesed sellega lihtsalt ära osta, vaid tõelist abi anda. Mis kasu on mul nende lubatud tasuta ravimist, kui ma seda kuskilt apteegist kätte ei saa," rääkis üks valija.

"Ma ei ütleks, et nad poolakaid ära ostavad, poolakad saavad seda, mida nad väärivad," sõnas Stanislaw.

"Toetuste jagamine (Õiguse ja Õigluse poolt) on andnud rohkem võimalusi. See on olnud väga õiglane ja hea. Ei ole okei, kui on rikkad ja vaesed. Võrdsus peab olema," ütles Maria.

"Mina toetan Õiguse ja Õigluse parteid. Meie toetame Õiguse ja Õigluse parteid.

Sest nemad on poolakad," rääkisid Leszek ja Grazyna.

"Minu jaoks on kõige tähtsam demokraatia meie kõigi jaoks, mitte ainult nendele, kes on juba privilegeeritud. Nagu näiteks naiste jaoks ja inimeste jaoks, kes võivad olla teistest veidi erinevad," rääkis Beata.

Varssavi valimisjaoskonnas lookles pikk järjekord ja seal kuuldus paljude valijate suust sõna demokraatia.

"On aeg muutusteks. Kaheksa aastat Õiguse ja Õigluse võimu hävitasid Poolas demokraatia ja hävitasid palju asju," ütles Rafael.

"Minu jaoks on täiesti võimatu, et Õigus ja Õiglus jätkab võimul. See oleks katastroof demokraatiale, vabadusele ja Euroopa Liidu osaks olemisele. Nii et ma olen sellepärast väga närviline, nagu kogu mu perekond ja sõpruskond," ütles Maria.

"Meie oleme eriarvamusel. Mina soovin, et pärast seda õnnetust, mis meil siin on olnud, hakkaks minema paremaks," ütles Jerzy.

"Aga mina tahan, et jätkaks praegune võim, lihtsalt inimesi peaks seal vahetama," ütles Julita.