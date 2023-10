ERR Poolas: liberaalid on lubanud justiitsreformid tagasi pöörata

Kohe kui valimisjaoskondade uksed pühapäeva õhtul kinni läksid, ilmusid ekraanidele üle Poola lävepakuküsitluse tulemused: senine võimupartei Õigus ja Õiglus võitis valimised, aga Kodanike koalitsiooni nime kandev valimisliit, Kolmas Tee ja Vasakpoolsed said küsitluse järgi kolme peale kokku üle poole häältest.

"Ma ei ole mitte kunagi elus olnud nii õnnelik teise koha üle. Poola on võitnud ja

demokraatia on võitnud," sõnas Kodanike Platvormi esimees Donald Tusk.

"Lootus peab püsima ja ükskõik, kas me oleme võimul või opositsioonis, me jätkame oma projekti teostamist ja me ei luba Poolat reeta," sõnas Õiguse ja Õigluse esimees Jaroslaw Kaczynski.

Liberaalid on lubanud võimule saades tagasi keerata Õiguse ja Õigluse partei vastuolulised justiitsreformid.

"See saab olema juriidiliselt keerukas ülesanne, sest me ei pea mitte üksnes õigusriigi reegleid tagasi tooma, vaid me peame seda ka seadustele vastavalt tegema. See muudab selle kaks korda keerukamaks. Aga nii palju kui ma tean, siis demokraatlik opositsioon on sellest plaanist rääkinud kodanikuühendustega ja lähtunud nende ettepanekutest, nii et ma loodan, et seda saab teha," kommenteeris ajakirja Polityka peatoimetaja asetäitja Lukasz Lipinski.

"Me lihtsalt tahame, et Poola oleks jälle demokraatlik ja euroopalik ning sellise enamusega Poola parlamendis peaksime me edasi liikuma üsna ladusalt," ütles Varssavi linnapea, Kodanike Platvormi liige Rafal Trzaskovski.

"See kahju on olnud tohutu, mis on tehtud Poola institutsioonidele ja Poola suhetele meie naabrite, liitlaste ja Euroopa Liidu institutsioonidega. Me peame lõpetama selle paremäärmusliku eksperimendi ja tooma Poola tagasi sinna, kus on ta koht ehk viie Euroopa Liidu suurema riigi sekka ja Poola peab olema eriti mõjukas Euroopa idapoliitikas," rääkis endine välisminister, Kodanik Platvormi kuuluv Radoslaw Sikorski.

Valimisaktiivsus lõi esialgseil andmeil üle 72 protsendiga kommunismijärgse aja rekordi.