Narva-Jõesuu loodab õlitehase ehituseks uue ehitusloa anda mõne nädalaga

Riigikohus tühistas eelmisel kolmapäeval Enefit Powerile õlitehase rajamiseks antud ehitusloa, sest loa andmisel tehti vigu keskkonnamõju hindamisel. Narva-Jõesuu linnapea Maksim Iljini andmeil on Enefitil uue ehitusloa väljastamiseks vajalikud keskkonnauuringud juba tehtud ja tehase ehitus võib jätkuda mõne kuu pärast, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Need uuringud on juba tehtud ja uus täiendatud aruanne on esitatud keskkonnaametile kooskõlastuse saamiseks. Kõik need puudused, mis olid riigikohtu otsuses, sellega on arvestatud selles uues aruandes. Ja kui keskkonnaameti poolt on kooskõlastus olemas, siis see täiendatud aruanne esitatakse meile ja selle täiendatud aruande alusel Narva-Jõesuu linnavalitsus hakkab uue ehitusloa väljastamise protsessi menetlema," rääkis Iljin.

"Ja kui rääkida sellest lõplikust menetlusest, mis juba sõltub meist, siis siin väga palju aega ei lähe, ma usun, kuni kolm nädalat aega, võib-olla kõik kokku. Ja ma olen selles mõttes optimistlik," lisas ta.

Riigikohus tühistas eelmisel kolmapäeval Enefit Power AS-ile õlitehase rajamiseks antud ehitusloa, sest loa andmisel tehti vigu keskkonnamõju hindamisel. Kohus leidis, et linnavalitsus peab jätkama ehitusloa andmise menetlust ja vead keskkonnamõju hindamisel parandama.