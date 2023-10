Koalitsioonierakonnad on õlitehase valmisehitamises eriarvamusel

Peaminister Kaja Kallase (RE) sõnul ei ole õlitehase küsimust valitsuses arutatud, kuid ta tunnistab, et ehitusele on juba kulutatud tohutud summad.

"Mina ei ole kunagi olnud selle õlitehase toetaja, aga selge on see, et valitsustel on mingi järjepidevus. Kui otsused on tehtud ja investeeringud sinna peale tehtud, kas selle ärajätmine on nii lihtne, siis varasemalt on olnud vastus, et see ei ole nii lihtne," rääkis Kallas.

Eesti 200 toetab tehase valmisehitamist. "Nüüd, kus me oleme juba nii palju kahju kannatanud, tuleks see asi valmis ehitada ja sellest nii palju tulu saada kui vähegi võimalik," ütles riigikogu majanduskomisjoni liige Tarmo Tamm.

Sotsiaaldemokraatide juht Lauri Läänemets kardab, et kohtuvaidlused õlitehase ümber võivad kestma jäädagi.

"Uuesti taotledes ja uue loa saades võib see uuesti kohtusse minna ja lõputult võib see tehas seista. Arvan, et see küsimus on oluliselt keerulisem. Seda Ida-Virumaa pilti me peaks valitsuses eraldi arutama – mis need ettepanekud seal saavad siis olla. Üldises plaanis ma arvan, et Eesti riigi töökohtadepoliitika Ida-Virumaal peaks olema selline, kus me vabastame sellest põlevkivi lõksust Ida-Virumaa töökohad," rääkis Läänemets.

Endine peaminister, keskerakondlane Jüri Ratas, kelle valitsemise ajal õlitehast planeerima hakati, on kindel, et ehitamisega tuleb edasi minna.

"Muidugi edasi minna. Parandused tuleb selles keskkonnamõjude hinnangus ära teha, aga kindlasti tuleb see tehas valmis ehitada. See on Eesti jaoks oluline majanduslikult, sealt tuleb 100 protsenti meilt eksport. On ka oluline, et me põlevkivi osakaalu oma jalajäljes vähendame. See on igal juhul põlevkivi väärindamine, kui võrdleme elektri ja põlevkiviõli tootmist. Ja kolmandaks on töökohad," rääkis Ratas.