Eesti Energia alles analüüsib õlitehase ehituse peatamise hinda

Riigikohus tühistas kolmapäeval Enefit Power AS-ile õlitehase rajamiseks antud ehitusloa, sest loa andmisel tehti vigu keskkonnamõju hindamisel. Kohtu teatel peab Narva-Jõesuu linnavalitsus jätkama ehitusloa andmise menetlust ja vead keskkonnamõju hindamisel parandama.

Ettevõte tegeleb esialgu riigikohtu otsuse analüüsimise ja edasiste tegevuste planeerimisega, mille käigus alles selguvad ehituse peatamisega seotud kulud ja stsenaariumid seoses töötajatega, ütles Eesti Energia suurenergeetika kommunikatsioonijuht Jelena Derbneva.

Riigikohus määras kahekuulise tähtaja, mille jooksul võib teha poolelioleva ehitise ohutuse ja säilimise tagamiseks vajalikke töid. Edasi on Enefit Power on lubanud ehitusluba uuesti taotleda, kui puudolevad keskkonnamõjude hindamised ära teeb ja riigikohtu välja toodud vead parandab.

Derbneva sõnul on keemiatööstuse rajamine kooskõlas Eesti kliimaeesmärkidega ning seda kinnitas ka riigikohus, leides, et kliimamõjusid on hinnatud asjakohaselt.

Tehase avamiseks on vaja ka keskkonnakompleksluba, mis on keskkonnaametis menetlemisel. Vahepeal on kliimaeesmärgid aga muutunud karmimaks.

Eesti Energia pani uuele Enefiti õlitehasele nurgakivi 2021. aasta novembris ning siis loodeti tehas valmis ehitada 320 miljoni euroga. Suvel selgus, et tehas läheb maksma 350 miljonit eurot.