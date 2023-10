Uus prokurör palus end Tallinna Sadama kohtuprotsessilt kohe taandada

Tallinna Sadama endiste juhtide korruptsiooniprotsessil toimuvad uskumatud arengud: prokuratuuri poolt ootamatult lahkunud süüdistaja asemele määratud riigiprokurör Kadri Väling teatas, et ei jõua end asjaga kurssi viia ja palus end protsessilt taandada, kirjutab Eesti Ekspress.

"Ma ei saa antud asjas osaleda asjatundmatuse tõttu," ütles Väling Harju maakohtus läinud nädalal. "Siis on põhjust mind ka kõrvaldada."

Kohtunik Kristina Väliste vastas: "Ma tänan teid teie aususe eest! Võtsite kohtu sõnatuks."

Välingu ja Väliste vestlus näitab riigiprokuratuuri ja kohtu vahel puhkenud teravat konflikti, kirjutab Eesti Ekspress.

Sündmused algasid sellest, et riigiprokurör Denis Tšasovskih loobus ootamatult ametist. Peaprokurör Andres Parmas lubas augustis "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et Tallinna Sadama protsessil "prokuratuur mingisuguseks takistuseks ei kujune".

Riigiprokuratuuri juhid otsustasid, et Tšasovskihi kingadesse astub tema kolleeg, riigiprokurör Kadri Väling. Kohtule anti teada, et uus prokurör liitub protsessiga kohe oktoobri alguses.

Kohtu üllatuseks Väling istungitele ei ilmunud, küll aga saabus kohtule 5. oktoobril kiri juhtivalt riigiprokurörilt Taavi Pernilt, millest selgus, et Väling ei jõua protsessile enne tuleva aasta kevadet.

Üllatuslikult palus Pern teha kohtul Tallinna Sadama protsessil vähemalt pooleks aastaks vaheaeg.

Tallinna Sadama kohtuasjas on kokku umbes 16 000 lehekülge teksti. "Mul ei ole olnud võimalik lugeda süüdistusaktigi," pihtis hiljem kohtusse ilmunud Väling.

Pärast ühepäevast mõtlemisaega jättis kohus prokuröri taandamata. Kohus andis Välingule kolm kuud aega, et ta viiks ennast Tallinna Sadama kriminaalasja materjalidega kurssi - seda on umbes kuu aega rohkem, kui on saanud enamik kaitsjaid.